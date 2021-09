Segers voelt zich in de formatie buitenspel gezet door ‘linkse liefjes’

Segers voelt zich door ‘linkse liefjes’ buitenspel gezet

Niet alleen D66, maar ook GroenLinks en de PvdA probeerden de ChristenUnie weg te houden bij de formatietafel. Dat schrijft ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers maandag in een blog op de site van zijn partij. Volgens hem zouden de „twee verloofde linkse partijen” met hun enthousiasme over het startdocument van VVD en D66 proberen hun eigen afstand tot de VVD te verkleinen en door „inhoudelijk lekken poogden ze de afstand tussen D66 en de ChristenUnie verder te vergroten”.

Segers verwijst naar de voorzet voor mogelijke onderhandelingen over een nieuwe regeerakkoord dat de VVD en D66 in de zomer hebben geschreven.

Herhaaldelijk had Segers laten weten zich „ongewenst en niet nodig” te voelen, nadat D66-leider Sigrid Kaag meermaals had gezegd dat ze een zo progressief mogelijk kabinet zou willen, dus zónder de ChristenUnie. In zijn column stelt Segers nu dat de leiders van GroenLinks en PvdA – Jesse Klaver en Lilianne Ploumen - óók probeerden de ChristenUnie uit de formatieonderhandelingen te houden.

Het is voor het eerst dat de ChristenUnie-leider zich openlijk uitspreekt over de manier waarop de formatie is geklapt. En in tamelijke harde bewoordingen. Segers stelt bijvoorbeeld dat de linkse partijen zich niet hebben gehouden aan afgesproken geheimhouding over het formatieproces. Zij zouden delen van het document van VVD en D66 hebben gelekt naar de media, zoals, wat Segers noemt „de liberale wens om de abortuswet, embryowet en de onderwijsvrijheid te moderniseren. Zo probeerden de linkse liefjes de ChristenUnie van de formatietafel te laten weglopen.”

De leider van de ChristenUnie blijkt nogal gepikeerd te zijn over hoe de twee linkse leiders zich in de formatie hebben opgesteld. „Narrig”, noemt hij Klaver en Ploumen, over de wijze waarop zij zich publiekelijk hebben uitgelaten. Hij verwijst daarbij naar hun interview in de Volkskrant, eind augustus, waarin de twee lieten doorschemeren dat de ChristenUnie zich beter uit eigen beweging had kunnen terugtrekken uit het formatieproces.

Verder schrijft Segers over Ploumen en Klaver: „Als zij opschrijven dat de wetgeving ‘gemoderniseerd’ moet worden, zeggen ze eigenlijk: iedereen moet voortaan gaan denken en doen zoals wij, verlichte liberalen.”