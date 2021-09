Enorme rijkdom aan boeiend jeugdtheater ondanks de coronacrisis

Je hoort wel eens bij grote prijsuitreikingen dat je „als je genomineerd bent eigenlijk ook al hebt gewonnen”. De Krekels voor het beste Nederlandse jeugdtheater zijn een van de weinige prijzen waarvoor dat ook letterlijk geldt: als je kans maakt op een Gouden Krekel heb je automatisch al een Zilveren Krekel in de pocket. De winnaars zijn verdeeld over twee categorieën: meest indrukwekkende productie en meest indrukwekkende podiumprestatie. Voor die tweede prijs kan iedereen worden geselecteerd die een bijdrage aan een voorstelling heeft geleverd, zoals de acteurs, de decor- en kostuumontwerper, de tekstschrijver of de componist.

Het bijzondere aan dit jaar is dat de nominaties twee seizoenen beslaan. Vanwege de coronacrisis werden er vorig jaar geen Krekels uitgereikt. De kanshebbers van het seizoen 19/20 dingen daarom mee naar de prijzen van 2021. Dat was blijkbaar ook hard nodig: van de acht genomineerde producties gingen er slechts twee (KLeuR+ van Dadodans en IK… eh ik van Het Houten Huis) in het afgelopen jaar in première.

Die laatste voorstelling is dan wel weer als enige in beide categorieën genomineerd: naast de productie zelf ontving ook Douwe Hibma een Zilveren Krekel voor zijn decorontwerp (en tevens voor zijn decorbijdrage aan een andere Houten Huis-productie, Ruimtevlucht). Dat is meer dan terecht: zelden zag ik een voorstelling zie zo sterk door het decor wordt bepaald. Ik… eh ik speelt zich af in een kubus die dienst doet als het huis van de hoofdpersoon (Martin Franke, die ook de muziek schreef), een controlfreak die zijn hele leven op het ritme van de verstrijkende tijd heeft ingericht. Het huis lijkt klein, maar doordat de kubus steeds een kwartslag draait, ontstaan er verschillende kamers. Naarmate de voorstelling vordert, vindt Hibma steeds meer manieren om het huis de hoofdrol te laten spelen: uit allerlei luikjes en deuren komen onverwachte zaken tevoorschijn, en naarmate het leven van de hoofdpersoon steeds verder ontregeld raakt, begint het huis steeds sneller om zijn as te draaien.

Parels van voorstellingen

Hibma is de enige niet-performer die voor zijn podiumprestatie is genomineerd. Frieda Barnhard won een Zilveren Krekel voor haar hoofdrol in Age of rage van De Toneelmakerij, waarin ze een middelbare scholiere speelt die geheel ontspoort vanwege de klassendiscriminatie waarmee ze dagelijks wordt geconfronteerd. Het sterke aan Barnhards rol is dat ze het meisje niet sympathieker maakt dan ze is, en haarfijn ontleedt hoe de woede die zich van het meisje meester maakt haar steeds verder in de problemen brengt. Guus van der Steen maakt indruk in de rol van Monostatos in de moderne bewerking van De Toverfluit van De Toneelmakerij en muziektheatergezelschap Silbersee. De acteur is van oorsprong hiphop-artiest en spokenword-kunstenaar, en dat is te merken aan zijn briljant getimede tekstbehandeling. Danser Candela Murillo betovert in de twee Dadodans-voorstellingen KLaNK en KLeuR+ het peuterpubliek met haar ontwapenende performance. In de choreografie van Gaia Gonnelli zoekt Murillo het grensvlak tussen dans, muziek en beeldende kunst, en weet ze heel precies een gevoel van kinderlijke verwondering over te brengen. Haar openheid leidt in KLaNK tot een wonderschone slotscène, waarin ze haar twee- tot vierjarige publiek verleidt zelf het podium op te springen en massaal mee te doen.

In de categorie Meest Indrukwekkende Jeugdtheaterproductie concurreert IK… eh ik met twee parels van voorstellingen. Met (…..) een voorstelling die schijt heeft aan zijn eigen vage titel van Theater Artemis leverde regisseur Jetse Batelaan opnieuw een prettig gestoord meesterwerk af. In de voorstelling discussiëren drie middelbare scholieren over de schoolvoorstelling die ze net hebben gezien, en die ze in verwarring heeft achtergelaten. Naarmate ze verder praten, begint de realiteit om hen heen te desintegreren: hun stem komt niet meer uit henzelf, maar uit een voice-over; ze zijn plotseling vervangen door bordkartonnen versies van zichzelf; ze merken dat ze op een podium staan en verdwalen in de coulissen. Door het toneelbezoek effect te laten hebben op de werkelijkheid van de personages brengt Batelaan een schitterende ode aan de ontregeling van kunst.

De mooiste voorstelling van de afgelopen twee seizoenen is echter Zwijnenstal van Theater Sonnevanck. In haar muzikale bewerking van Animal Farm trekt regisseur Marije Gubbels de literatuurklassieker moeiteloos de eenentwintigste eeuw in: haar versie verwijst evenzeer naar het moderne populisme van leiders als Donald Trump en Boris Johnson en de gekmakende ‘doe-alsof-je-neus-bloedt’-politiek van Mark Rutte als naar het stalinisme waar Orwell zich tegen keerde. Ilse Warringa en Rop Verheijen stelen de show als de idealistische Hagel en de dictator-in-de-dop Admiraal, die steeds verder uit elkaar groeien naarmate Admiraal fascistischere trekjes begint te ontwikkelen. Het vrolijke samenspel met de muzikanten en de komische speelstijl leveren een pijnlijk contrast met de duistere inhoud, waardoor Zwijnenstal meesterlijk tussen drama en zwarte komedie blijft balanceren.

Het wordt spannend aanstaande zondag: ondanks de coronacrisis hebben de afgelopen twee jaar weer een enorme rijkdom aan boeiend jeugdtheater opgeleverd.