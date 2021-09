Elf jaar cel voor prominente oppositieleden Wit-Rusland

Twee belangrijke Wit-Russische oppositieleden hebben maandag gevangenisstraffen opgelegd gekregen tot elf jaar. Het gaat om Maxim Znak en Maria Kolesnikova. De 39-jarige Kolesnikova was een naaste campagnemedewerker van de vorig jaar naar Litouwen gevluchte presidentskandidaat Svetlana Tichanovskaja.

Kolesnikova – te herkennen aan het hartje dat ze met haar handen maakt als oppositiesymbool en haar korte witblonde haren die in de gevangenis weer bruin zijn geworden – kreeg met elf jaar de hoogste straf, vanwege de oprichting van een extremistische organisatie, het oproepen tot acties die de nationale veiligheid bedreigen en het beramen van een staatsgreep.

Kolesnikova was een prominent lid van de Coördinatieraad die na de presidentsverkiezingen van vorig jaar werd opgericht door Tichanovskaja en die de oppositie in Wit-Rusland tegen zittend president Aleksandr Loekasjenko verenigt. Loekasjenko claimde de overwinning na de volgens de oppositie en het Westen frauduleus verlopen verkiezingen; zijn presidentsschap wordt niet door de EU erkend.

Aanvankelijk wilden de Wit-Russische autoriteiten Kolesnikova uitzetten naar Oekraïne, maar dat voorkwam zij vorig jaar september door vlak voor de grens haar paspoort te verscheuren.

Maxim Znak – eveneens lid van de Coördinatieraad – kreeg tien jaar celstraf opgelegd op basis van dezelfde aanklachten als Kolesnikova. Inmiddels zijn alle prominente leden van de Coördinatieraad gearresteerd of het land uit gevlucht, zoals de naar Duitsland uitgeweken schrijver en Nobelprijswinnares Svetlana Aleksijevitsj.

De grootschalige demonstraties rond de herverkiezing van Loekasjenko, die al 27 jaar aan de macht is, leidden ertoe dat de autoritaire leider de repressie tegen de Wit-Russische oppositie opvoerde. De politie sloeg de demonstraties uiteen en arresteerde meer dan 35.000 mensen. Een groot deel van de arrestanten is inmiddels alweer op vrije voeten

Oppositie gevlucht

Veel Wit-Russische oppositieleden zijn gevlucht. Zondag werd duidelijk dat dressuuruiter Olga Safranova, die naar de Olympische Spelen had moeten gaan maar uit het team werd gezet door de Wit-Russische sportbond, een visum heeft gekregen in Polen. Ze vluchtte omdat ze zich had uitgesproken tegen de bond en Loekasjenko en om die reden vervolging vreesde.

Eerder kreeg de Wit-Russische atlete Kristina Timanovskaja al een verblijfsvergunning in Polen. Zij weigerde na de Olympische Spelen in Tokio terug te keren naar haar moederland.