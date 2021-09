Een weekend vol wappies

Als ik zo oneerbiedig mag zijn: tienduizenden wappies op en rond de Dam, is dat een verrijking voor Nederland? De vraag kwam zondagmiddag onweerstaanbaar bij me op terwijl ik een aantal meegevoerde leuzen noteerde.

Een kleine greep: „Met testen houd je de leugen in stand”, „Vaccinaziepaspoort!”, „NOS Fakenews”, „Wie is hier een wappie?”, „Medische apartheid”. Er liepen ook mensen rond met hele tekstborden op hun rug of borst. „Er zijn twee soorten mensen: mensen die denken dat de overheid hun belangen dient en mensen die denken.” En: „Meiden, laat je niet inenten met een vaccin dat onvruchtbaarheid bevordert.” Een echtpaar had hun kleine kinderen meegenomen, vader ging half schuil onder een bord met de tekst: „Weg met de prikdictatuur”.

De stemming was niet grimmig, eerder feestelijk, alsof er een overwinning was behaald. Er waren veel vlaggen van Forum voor Democratie, de leider zelf nam ook nog met onstuimige armgebaren het woord, maar hij was even verderop dankzij het getrommel en geschreeuw goddank al onverstaanbaar.

Wie bang was voor besmetting, kon zich beter niet op de Dam vertonen, want er moeten daar nog meer ongevaccineerden hebben rondgelopen dan er momenteel in de Nederlandse ziekenhuizen liggen. Ik was ook liever thuisgebleven, maar een columnist moet nu eenmaal álles voor zijn lezers overhebben.

Bovendien was het een ideale gelegenheid om de mensensoort van de viruswappie weer eens van nabij te monsteren. In dat opzicht werd ik het afgelopen weekend erg verwend. Een dag eerder belandde ik in het Westerpark, ook in Amsterdam, als wandelaar toevallig in een bijeenkomst van Vrouwen voor Vrijheid. Eerst zag ik borden met teksten als: „Hoe onafhankelijk is de media?” en „Waarom worden er zoveel wetenschappers gecensureerd?”.

Daarachter zaten zeker duizend vrouwen op een groot grasveld; sommige hadden hun man of vriend meegenomen, die een onbelangrijke minderheid vormden, zoals het op zulke bijeenkomsten hoort. Het was, net als bij de Dam, een keurig uitziend, vrijwel geheel wit publiek in de leeftijd tussen pakweg twintig tot vijftig. Ze luisterden bijna drie uur lang met bewonderenswaardig geduld naar allerlei toespraken van mij onbekende sprekers.

Twee van die toespraken heb ik uitgezeten – een niet te onderschatten prestatie. De toespraken, gehouden door vrouwen, waren inhoudelijk volledig verwisselbaar. De vrouwen – de een heftig verongelijkt, de ander bedaard en bedroefd – constateerden dat de Nederlandse pers het schoothondje is van de overheid, dat de gewone burgers dus voortdurend gemanipuleerd worden door overheid en media en dat tegengeluiden worden gesmoord „met het argument dat je een wappie bent”.

Een constante in dergelijke redevoeringen, en trouwens in alle wappiepropaganda, is het verwijt dat overheid en pers verdeeldheid zaaien onder goedwillende burgers om de volledige controle over die burgers te krijgen. Zij, de wappies, willen juist ‘verbinding’, maar worden daarin geblokkeerd door overheid en…

Als je er op een mooie zomerdag in het gras en onder het genot van een wit wijntje lang naar luistert, zou je bijna gaan geloven dat Thierry Baudet en Willem Engel de opperverbinders van de Nederlandse samenleving zijn.

Weg met het vaccin, leve het virus!