Duitse ambassadeur in China en vertrouweling van Merkel dood

De Duitse ambassadeur in China Jan Hecker is een paar dagen na zijn aanstelling overleden. Dat heeft het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken maandagochtend bekendgemaakt. Het ministerie spreekt van een „plotseling overlijden”, maar maakt zijn doodsoorzaak niet bekend. De 54-jarige Hecker stond volgens Duitse media bekend als een doorgewinterde diplomaat en vertrouweling van bondskanselier Angela Merkel. Hij was beleidsadviseur voor Buitenlandse Zaken en werkte sinds augustus in Beijing.

Doordat hij na aankomst in de Chinese hoofdstad eerst in quarantaine moest, was hij nog slechts enkele dagen begonnen aan zijn ambassadeurschap. Eind augustus begon zijn reguliere werk. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken noemt het „triest en schokkend nieuws”. Hecker was getrouwd en laat drie kinderen na.

Hecker werkte sinds 2017 als adviseur over buitenlandbeleid van het Duitse kabinet. Hij vergezelde Merkel steevast bij haar buitenlandse reizen. In de jaren daarvoor stond hij Merkel bij in onder meer haar asielbeleid. Zo was hij haar belangrijkste adviseur in 2015, het jaar van de vluchtelingencrisis in Europa als gevolg van de burgeroorlog in Syrië. Merkel bezegelde het ruimhartige Duitse beleid destijds met de inmiddels befaamde woorden „Wir Schaffen Das”.