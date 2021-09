‘De onrust is bij Tata Steel niet geadresseerd’

Met dat GGD-rapport waaruit de naam Tata Steel was geschrapt, zat het wel goed. Dat had Peter Heskes, voormalig ombudsman van de gemeente Den Haag, snel genoeg door. Hij was gevraagd om als buitenstaander uit te zoeken waarom de naam Tata Steel was geschrapt uit een rapport over kankerincidentie in de regio rondom de staalfabriek. Dat was volgens Heskes integer verlopen, concludeerde hij twee weken geleden: het schrappen was logisch want het rapport ging niet over oorzaken, en er zat geen enkele druk achter.

Wat Heskes eigenlijk interessanter vond, waren de hevige emoties die hij tegenkwam in het Tata Steel-debat. Waarom was het vertrouwen van de burgers zo laag dat de rapportrel zo groot werd? In zijn eindverslag schreef hij dat er op een hele andere manier naar het debat rond de staalfabriek moet worden gekeken, om tot een oplossing te komen in het verhitte debat. Iets wat alleen maar actueler is, sinds vorige week uit een nieuw RIVM-rapport bleek dat er in de omgeving schadelijke concentraties lood voorkomen.

Wat verbaasde u het meest aan de situatie omtrent Tata Steel?

„Het vraagstuk: hoe ga je met de onrust van de bewoners om? Daar is geen goed antwoord op gekomen, waardoor die onrust alleen maar groter wordt, of zich gaat omvormen naar boosheid of teleurstelling naar de overheid toe, zoals bij het GGD-rapport.

„Er zijn de afgelopen jaren veel rapporten verschenen over de situatie. Je hebt een rapport, en dan ga je erover praten. En dan nog eens. Maar je adresseert de onrust niet.”

Voormalig Haagse ombudsman Peter Heskes

U noemt de situatie een ‘gestold conflict’.

„Je ziet in een conflict tussen de burger en de overheid vaak een patstelling ontstaan. Die is vaak gebaseerd op aannames: de overheid luistert niet en kort me op mijn uitkering! De overheid zegt: u levert de verkeerde informatie aan! Nou, je ziet ze samen de glijbaan afgaan. Nu willen de omwonenden van Tata Steel bijvoorbeeld zelf de uitstoot gaan meten. Dan krijg je nog een rapport.

„Maar je moet vooruit. Wat ik in Den Haag vaak deed, is met de burger in gesprek gaan. Wat wil je nu precies? En dan uitleggen: de gemeente heeft ook met regels te maken. Als dat soort begrip ontstaat, dan krijg je ruimte voor een dialoog.”

Volgens Heskes is er bij Tata Steel een soort commissie nodig die de overheid, burgers en de industrie bij elkaar brengt. Een externe partij die iedereen op die manier kan laten bewegen, ook de fabriek zelf. „Daar kunnen ze zeggen, even gechargeerd: ja, ik investeer 300 miljoen in maatregelen en filters, dat is m’n jaarwinst en ik ben het niet eens verplicht, dus wat wil je nog meer? Dat snap ik wel, maar je kan evenmin accepteren dat de omgeving er ziek van wordt.”

Vervolgens kan in overleg bepaald worden onder welke voorwaarden er ruimte is voor de staalindustrie in de IJmond, in plaats van dat de groepen elkaar via de media bestoken. Typisch Nederlands gepolder, zou je kunnen zeggen, maar het is volgens Heskes op z’n minst veel beter dan de huidige situatie, waarbij iedereen langs elkaar heen praat.

Het probleem is dat er geen wettelijke basis is om de fabriek strenger aan te pakken, de huidige activiteiten zijn toegestaan.

„Je kan niet van de ene op de andere dag alles veranderen. De vraag die we moeten stellen is: gunnen we elkaar die tijd? Sommige mensen zullen vinden van niet. Ikzelf denk dat het ook nodig is om aan de kant van de bewoners zichtbaar te maken dat ze niet ongebreideld kunnen wensen, en bij de voorstanders – want die zijn er ook – dat zij zich bewust moeten zijn van de gezondheidsrisico’s. Ook al hebben de tegenstanders gelijk, dan heeft het z’n tijd nodig om de wetten te maken en die filters te plaatsen. Als bewoners zeggen: het moet morgen opgelost zijn – dat wordt ’m niet. Er is altijd wel zo’n Gallisch dorpje dat er zo over denkt, maar in grote lijnen moeten we met elkaar verder.

„Het punt is een beetje: we roepen dat we bepaalde dingen niet willen, maar in allerlei wetgeving is veel mogelijk gemaakt. Het zit allemaal ingebakken.”