Daar gáán we weer, dacht de directeur van de basisschool

Melchior Hendriks, directeur van de Lorentzschool in Hilversum, zat om negen uur ’s avonds nét lekker op de bank bij te komen van zijn eerste schooldag na de zomervakantie, toen juf Maartje belde. Ze was gebeld door de ouders van een van haar leerlingen uit groep 7. De jongen zat overdag gewoon vrolijk in haar klas, maar kreeg ’s avonds koorts, waarop zijn ouders een corona-zelftest bij hem deden. En ja hoor: positief.

Gáán we weer, dacht Hendriks: van de bank af, snel alle ouders mailen en appen, en over op thuisonderwijs voor de 26 kinderen van juf Maartje.

De regel voor basisscholen is sinds de start van het nieuwe schooljaar onverbiddelijk: één coronabesmetting in de klas betekent dat de héle klas naar huis moet. Scholen moeten zich daaraan houden. Leerlingen die na vijf dagen een negatieve test kunnen laten zien, mogen weer naar school. Maar wie niet wil testen, of ouders heeft die daar niet aan mee willen werken, moet vijf dagen langer in quarantaine blijven.

Volgens de PO-raad hebben tot nu toe honderden scholen een of meer klassen naar huis moeten sturen

De regels zijn zo streng omdat het kabinet wil voorkomen dat het aantal besmettingen onder niet-gevaccineerde schoolkinderen, die op school geen afstand hoeven te houden, snel uit de hand loopt. Zeker na de zomervakantie, waarin leerlingen mogelijk besmet raakten in Frankrijk of Spanje.

En dus zaten de eerste kinderen al een dag na de zomervakantie thuis en breiden de quarantaines zich sindsdien als een olievlek uit over het land. Eerst in de regio Noord, waar de scholen twee weken geleden begonnen, een week later in regio Midden en sinds afgelopen maandag in regio Zuid.

Exacte cijfers zijn er (nog) niet, maar volgens de PO-raad, de koepelorganisatie van het basisonderwijs, gaat het tot nu toe om honderden scholen die een of meer klassen naar huis hebben moeten sturen. Dat betekent in de praktijk dat duizenden kinderen weer thuis aan de keukentafel zitten.

Niet werkbaar

„Dit is niet meer werkbaar”, zegt een woordvoerder van de PO-raad. „Het stelt iedereen op de proef.” Niet alleen de docenten, die voor de zoveelste keer sinds de coronacrisis online les moeten geven, maar ook de ouders. „Zo langzamerhand zijn de meeste ouders niet meer thuis aan het werk. Dan is het echt vervelend en lastig om zo snel na de vakantie iets te moeten regelen, omdat je kind weer thuis zit.”

Lees ook: De schooldirecteur is nu ook crisismanager

De omslag naar online onderwijs was op de Lorentzschool snel gemaakt. „Pats, één druk op de knop en we zijn weer online. We zijn het gewend”, zegt Hendriks. Maar voor de docenten en de leerlingen is het „stikvervelend”. Juist nú. De eerste weken na de zomervakantie worden niet voor niets de ‘gouden weken’ genoemd in het onderwijs. „Dit is de fase waarin de groepen weer worden gevormd na zes weken vakantie, waarin de regels worden vastgesteld. Essentieel.”

De vaccinatiegraad onder docenten ligt inmiddels rond de negentig procent, volgens de PO-raad. Ook om die reden is het volgens Hendriks goed nieuws dat de quarantaineregel eind september zal versoepelen, zoals het Outbreak Management Team (OMT) waarschijnlijk gaat adviseren aan het kabinet.

Al blijft het een dilemma. „Je wilt dat kinderen weer gewoon naar school kunnen, maar de volksgezondheid moet daardoor niet in gevaar komen.”

Duimen

Tot de nieuwe versoepelingen is het voor Hendriks „elke dag spannend” wanneer de volgende besmetting zich aandient en duimt hij z’n vingers blauw. „Alsjeblieft, niet wéér zo’n rommelig schooljaar!”

De woordvoerder van de PO-raad: „Scholen zijn net begonnen met het inlopen van de corona-achterstanden. Dat mag niet in de soep vallen.”

Lees ook het interview met kinderarts en epidemioloog Patricia Bruijning: ‘Laat gezonde, jonge kinderen natuurlijke immuniteit opbouwen’