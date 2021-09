OMT adviseert versoepeling voor coronabeleid in basisscholen

Een woordvoerder van de PO-raad, de koepelorganisatie van het basisonderwijs, reageerde tegenover Trouw positief op het OMT-advies: „Hier zijn we blij mee. De situatie waarbij hele klassen in quarantaine moesten, was haast niet werkbaar.” De raad zegt te zijn „overvallen” door het grote aantal klassen dat afgelopen weken huiswaarts gestuurd moest worden.

Volgens Illy is het huidige beleid „uiterst ongelukkig” en zorgt het voor grote problemen in het primair onderwijs. Kinderen worstelen vaak al met leerachterstanden door de coronamaatregelen van afgelopen anderhalf jaar. De kinderarts pleit ervoor alleen leerlingen die intensief contact hebben gehad met een besmet kind in quarantaine te plaatsen, zoals ook het beleid is in het voortgezet onderwijs. De datum van 20 september zou veilig zijn veilig omdat „we [...] niet meer te maken met mensen die terugkeren van vakantie uit risicolanden, en hierdoor problemen veroorzaken”.

Hoewel het nieuwe schooljaar pas net is begonnen, zijn sinds aanvang daarvan op honderden basisscholen alweer hele klassen thuis gehouden wegens een enkel Covid-geval. Het is de regel dat bij één besmet kind alle klasgenoten thuisblijven en zich laten testen.

Bond staakt wedstrijd Brazilië-Argentinië definitief na onenigheid over coronaregels

Zondagavond is de voetbalwedstrijd tussen Brazilië en Argentinië definitief gestaakt in verband met onenigheid tussen de landen over coronaregels. Omdat vier Argentinië-spelers niet welkom waren in Brazilië, maar desondanks wel op het veld stonden tijdens de wedstrijd, grepen de Braziliaanse gezondheidsautoriteiten in door ook het veld te betreden. Er ontstond een chaotische situatie, waarbij Argentinië de catacomben opzocht. De Zuid-Amerikaanse bond besloot daarop om de wedstrijd te staken.

De Braziliaanse gezondheidsautoriteiten kwamen na zo’n vijf minuten spelen het veld op om het Argentijnse kwartet op te halen. Er was op dat moment nog niet gescoord. De Zuid-Amerikaanse voetbalbond laat nu een rapport opmaken van de wedstrijd. Een tuchtcommissie van de FIFA moet vervolgens beoordelen hoe en of de wedstrijd verder moet.

De Braziliaanse gezondheidsautoriteiten vielen eerder het spelershotel in van Argentinië om doelman Emiliano Martínez, verdediger Cristian Romero, middenvelder Giovani Lo Celso en aanvaller Emiliano Buendía erop te wijzen dat ze het land moesten verlaten. Dat gebeurde zo’n twee uur voor de wedstrijd. De waarschuwing had geen effect: Argentinië ging met het viertal naar het stadion, volgens de Argentijnse bond mochten de spelers wel in actie komen.

Martínez, Romero, Lo Celso en Emiliano Buendía zijn actief in de Engelse Premier League en de Braziliaanse regels schrijven voor dat reizigers afkomstig uit Engeland na aankomst eerst veertien dagen in quarantaine moeten. Veel Engelse clubs hebben om die reden hun spelers niet afgestaan voor de WK-kwalificatieduels. Brazilië mistte daarom enkele belangrijke spelers als Thiago Silva, Allison en Richarlison. Maar de vier Argentijnen uit de Premier League werden gewoon opgenomen in de selectie en startten ook in de basis.