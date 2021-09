Bonden oneens over loonvoorstel umc’s: ‘Medewerkers worden tegen elkaar uitgespeeld’

De NFU – de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra – heeft een grotere salarisverhoging geboden aan verpleegkundigen dan aan de rest van het ziekenhuispersoneel. Vakbond FNV is ontevreden en bereidt een landelijke staking voor, terwijl vakbond NU’91 juist positief is. CNV legt het voorstel neutraal voor aan de leden en doet ondertussen ook mee aan de stakingsvoorbereidingen.

Niet toevallig komt NU’91 specifiek op voor verpleegkundigen en verzorgenden. De FNV en CNV hebben ook leden bij ander ziekenhuispersoneel.

De NFU biedt verpleegkundigen en verzorgenden (vanaf een bepaalde schaal) 3,5 procent salarisverhoging over drie jaar, plus een eenmalige uitkering van 3,5 procent van het bruto salaris. De rest van het ziekenhuispersoneel komt er een stuk minder goed vanaf. Deze groep zou 1 procent loonsverhoging krijgen over drie jaar, plus een eenmalige uitkering van 750 euro bruto.

Komende dagen bespreekt de FNV het voorstel met de zeven universitaire ziekenhuizen (umc’s). Volgende week besluit de vakbond definitief of een grote landelijke stakingsactie doorgaat. De voorbereidingen lopen in ieder geval door. De vakbond dreigt op 28 september in alle universitaire ziekenhuizen een zogenoemde ‘zondagsdienst’ te draaien: operaties worden afgebeld en het ziekenhuis is doordeweeks alleen beschikbaar voor spoedgevallen.

Een voorloper van vakbond NU’91 pleitte al sinds begin jaren negentig voor een aparte cao voor verpleegkundigen en verzorgenden. Michel van Erp was zelf verpleegkundige in Helmond, toen hij mede de vakbond oprichtte. „Onze beroepsgroep kent specifieke problemen”, zegt Van Erp. „We hebben weinig zeggenschap binnen het ziekenhuis. En een grote werkdruk. Als er afgelopen jaren geld beschikbaar kwam om die problemen op te lossen, werd dat door het sectorale systeem over alles en iedereen verdeeld.”

De FNV kijkt heel anders naar het loonbod. Onderhandelaar Elise Merlijn wijst erop dat veel mensen buiten de boot vallen. „70 procent van de mensen die in deze ziekenhuizen werken. Bijvoorbeeld radiotherapeuten, fysiotherapeuten, diëtisten, restaurantmedewerkers, facilitair medewerkers en natuurlijk dokters.”

Ze vindt dat de bonden met het voorstel „medewerkers tegen elkaar uitspelen. Terwijl iedereen juist schouder aan schouder staat en samen verantwoordelijk is voor optimale zorg.”

Financieel gezond

FNV heeft een structurele salarisverhoging van 3 procent per jaar geëist voor alle medewerkers. Merlijn wijst op een onderzoek van adviesbureau EY afgelopen week, waaruit blijkt dat de umc’s financieel gezien het gezondst zijn van alle zorginstellingen.

Toch vinden de universitaire ziekenhuizen zelf dat ze weinig geld kunnen bieden. Daarbij verwijst de federatie in haar persbericht naar de coronacrisis. Hoe de verzekeraars de ziekenhuizen gaan compenseren voor alle corona-uitgaven in 2021, is nog onzeker. Er was onderhandeld over een regeling, maar die blijkt nu ontoereikend. Onder meer omdat men te optimistisch dacht over hoeveel druk de coronazorg ziekenhuizen nog zou geven.

„De beperkte financiële ruimte die we hebben”, schrijft voorzitter Margriet Schneider in een persbericht, „willen we inzetten voor die functiegroepen waar de achterstand het grootst is ten opzichte van de buitenwereld: bij het verpleegkundig en klinisch ondersteunend personeel.”

Schneider van de NFU verwijst daarbij ook naar een in mei verschenen advies van de Sociaal Economische Raad. De SER schreef dat het salaris van bepaalde groepen zorgmedewerkers door de jaren heen is achtergebleven. Het gaat daarbij om verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders die qua salarisschalen in de middengroepen vallen.