Bereid je voor op terrorisme: ‘Taliban-light’ bestaat niet

De wisseling van de wacht in Afghanistan is zo onwaarschijnlijk snel en abrupt verlopen dat het politieke establishment in zowel Europa als de Verenigde Staten zich nog geen raad lijkt te weten met de nieuwe realiteit. De ontelbare varianten op „de onverwachte val van Kabul” als een façade voor het chaotisch verlopen vertrek uit Afghanistan doen dit helaas vermoeden. Ook het voorstel om in gesprek te gaan met de Taliban, zoals recentelijk gedaan is door de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron, belooft weinig goeds.

Paul Cliteur is hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap aan de Universiteit Leiden. Sohail Wahedi is universitair docent aan de Erasmus School of Law.

Onze politieke leiders lijken weinig te begrijpen van de aard van deze islamistisch (let op de tweede ‘s’)-fundamentalistische politieke beweging. Wat twintig jaar terug begon als een internationale missie om de weg te plaveien naar enduring freedom heeft – laten we daar duidelijk over zijn – geresulteerd in een full-fledged theocratie die met terroristische middelen haar gezag zal afdwingen.

Ook in Europa. Het Taliban-regime zal weer een vrijhaven worden voor IS, voor Al-Qaida en vanuit Afghanistan zullen op bepaalde momenten weer strafexpedities worden georganiseerd tegen landen die dingen doen die ‘theoterroristen’ (terroristen die zich baseren op een goddelijke wil) onwelgevallig zijn. Zoals het maken van cartoons over religieuze iconen.

Realistisch beleid

Op dit moment mag met name Frankrijk zich in de belangstelling van terroristen verheugen, maar er is geen enkele reden te vermoeden dat dit niet zal worden uitgebreid naar andere landen, zoals Engeland, Nederland of Duitsland.

Realistisch beleid zet daarom in op twee punten van actie. Allereerst: ga niet onderhandelen met de Taliban, want de uitgangspunten van een democratie zijn principieel onverenigbaar met die van een theocratie.

Als tweede: bereid je voor op terroristische activiteiten vanuit het land dat zonder Amerikaanse boots on the ground weer geheel vrij spel heeft. Probeer ook de aard van het terrorisme te begrijpen dat op dit moment het belangrijkste veiligheidsrisico vormt.

Wie denkt dat de Taliban tot inkeer is gekomen en dat we nu te maken hebben met een ‘Taliban-light’ zal van een koude kermis thuiskomen. Nu al zijn de bewoners van verschillende Afghaanse steden getuige geweest van buitengerechtelijke publieke executies van voormalige ambtenaren, mogen veel vrouwen, van ambtenaar tot fabrieksarbeider, niet langer buitenshuis werken, en doen Afghaanse media aan zelfcensuur: muziek is vervangen door Koranrecitatie.

Ook het uitblijven van een brede publieke veroordeling van terroristische aanslagen, zoals die op 11 september 2001, die toch aan de basis heeft gestaan van de (tijdelijke) verdrijving van de Taliban, doet het vermoeden bevestigen dat Taliban-light of Taliban-zero een illusie is. Het buitenlandbeleid van Nederland en Europa moet zich vooral door realisme laten leiden, niet idealisme en goede bedoelingen.