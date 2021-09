Arcadis heeft na lang puinruimen de wind mee

Slecht betalende klanten, een gebrekkig werkkapitaal en een hoop overbodige managementslagen. Toen Peter Oosterveer in 2017 aantrad als bestuursvoorzitter van Arcadis trof hij de nodige probleemdossiers aan bij het Nederlandse advies- en ingenieursbureau.

Aan de agressieve internationale overnamestrategie die was ingezet onder zijn Schotse voorganger Neil McArthur (2012-2016) maakte Oosterveer al snel een eind. Het had Arcadis (jaaromzet 2,5 miljard euro, 27.000 man personeel) van een jarenlange beurslieveling uiteindelijk gemaakt tot zorgenkindje. De nieuwe topman koos in plaats daarvan voor forse afschrijvingen op geldverslindende projecten, zoals biogascentrales in Brazilië en het gros van de bedrijfsactiviteiten in het Midden-Oosten die voortvloeiden uit de dure overname van het Britse ingenieursbureau Hyder in 2014 ter waarde van 360 miljoen euro.

Een proces van jaren dat inmiddels zijn vruchten heeft afgeworpen, zegt analist Henk Veerman, die het bedrijf volgt voor zakenbank Kempen. „Door zijn verlies te nemen in Brazilië en het Midden-Oosten heeft Oosterveer behoorlijk wat problemen opgelost. Dat deed financieel gezien zeker pijn, maar heeft op de langere termijn onder meer de winstgevendheid verbeterd.” Ook ligt volgens Veerman het werkkapitaal van Arcadis inmiddels weer in lijn met dat van concurrenten, zoals Sweco, WSP Global en Tetra Tech. „Onder het nieuwe management doet Arcadis het zelfs beter dan deze concurrenten bij de organische groei van omzet, orders en ESG-criteria.”

En dus kan Arcadis weer vooruitkijken. Het bedrijf hoopt onder de nieuwe strategie te profiteren van duurzame projecten van overheden en bedrijven. Denk aan opdrachten op het gebied van energietransitie, het voorkomen van klimaatverandering en digitalisering. Daarbij kan het bedrijf, dat 30.000 tot 40.000 projecten per jaar uitvoert in ruim 70 landen, profiteren van zijn omvang, zegt analist Hans Pluijgers van Kepler Cheuvreux. „Vroeger bouwde je alleen een brug. Tegenwoordig komt daar een adviesrapport bij over milieuvriendelijke materialen of de PFAS-norm. Grotere partijen zoals Arcadis hebben die expertise in huis.”

Grootschalige overheidsprogramma’s zoals het vergroeningsplan van de Europese Unie (de zogeheten Green Deal) en de nieuwe infrastructuurplannen van de regering-Biden in Amerika zorgen de komende tijd voor een versnelling van dit soort duurzame projecten. Pluijgers: „De financiering van de Europese Green Deal begint langzaamaan door te druppelen naar overheden en leidt tot opdrachten voor partijen zoals Arcadis. Overheden zijn tijdens de coronacrisis doorgegaan, sommige hebben projecten zelf versneld.”

Verder leidt ook het voorkomen van milieurampen tot orders. Zo ontwierp Arcadis de waterkering in New Orleans, die afgelopen week stand hield tegen orkaan Ida. Ook adviseerde Arcadis bij de kustbescherming van de stad New York. „En na de recente watersnood in Limburg heeft het bedrijf ook de eerste aanvraag alweer binnen. Bij dergelijke afwateringsprojecten wordt Arcadis vanwege zijn kennis altijd benaderd of ze mee willen doen in een tender”, zegt Pluijgers.

Uit de halfjaarcijfers bleek eind juli dat Arcadis inmiddels weer autonoom groeit en ook zijn marges heeft verbeterd. Het advies- en ingenieursbureau had eind juni een overwegend stabiele orderportefeuille ter waarde van 2,1 miljard euro.

„Een wereld van verschil met de periode rond de Hyder-overname”, zegt Pluijgers. „De opschoning van Arcadis’ verleden is nu grotendeels achter de rug. Er staat een clean bedrijf dat zich volledig kan richten op nieuwe projecten.”