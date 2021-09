ABN Amro compenseert klanten die te veel rente hebben betaald

ABN Amro gaat klanten die te veel rente hebben betaald op een lening compenseren. Hiervoor trekt de bank na overleg met de Consumentenbond zo’n 250 miljoen euro uit, blijkt maandag uit een verklaring. In de komende maanden zullen de eerste klanten met een variabele rente op hun lening of een rekening waarop ze rood mochten staan, worden gecompenseerd.

ABN Amro erkent maandag dat klanten „op bepaalde momenten” mogen verwachten dat de variabele rente op hun doorlopende lening meebeweegt met de marktrente. „Waar dit niet voldoende is gebeurd, zullen we de situatie rechtzetten”, aldus David Minderhoud, verantwoordelijk voor consumptief krediet bij ABN Amro. Het merendeel van de betreffende klanten krijgen een vergoeding tussen de 50 en 1.750 euro, dat naar verwachting uiterlijk eind 2022 zal zijn uitbetaald.

De basis voor de compensatieregeling is volgens ABN een uitspraak van het instituut voor financiële klachten Kifid. Dat instituut tikte de bank recentelijk op de vingers omdat een klant tussen 2010 en 2018 jarenlang te hoge rentes had betaald over zijn doorlopende lening. De rente op zijn krediet daalde niet mee met de marktrente en dat had wel gemoeten, vond de consument die daarvoor had aangeklopt bij het instituut. Kifid stelde de klager in het gelijk en oordeelde dat ABN de rente opnieuw moest berekenen en de te veel betaalde rente aan de klant moest terugbetalen.

Volgens de Consumentenbond hadden ongeveer tachtigduizend ABN-klanten een doorlopende lening vergelijkbaar met die van de klager. Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, is positief over de regeling van ABN en „de verantwoordelijkheid” die de bank daarmee neemt. Eerder heeft ook de Rabobank compensatie aangekondigd voor klanten die een te hoge rente hadden betaald.