16 jaar celstraf voor Martien R., ‘de Godfather van Oss’

De rechtbank in Den Bosch heeft Martien R. en 12 medeverdachten deze maandag veroordeeld tot lange celstraffen voor betrokkenheid bij drugshandel in georganiseerd crimineel verband. De hoogste straf is met 16 jaar voor Martien R. Hij is volgens de rechtbank als de leider van de criminele bende tussen 2016 en 2019 betrokken geweest bij drugshandel, waaronder de invoer van ten minste twee grote partijen cocaïne.

Martien R. is ook veroordeeld voor het bezit van en de handel in wapens en witwassen. De veroordeling tot 16 jaar onvoorwaardelijke celstraf is het maximum voor drugshandel in georganiseerd verband en komt overeen met de strafeis van het OM tegen Martien R., ook wel omschreven als ‘de Godfather van Oss’. Waar het Openbaar Ministerie tegen alle verdachten 115 jaar celstraf heeft geëist zijn de dertien verdachten veroordeeld tot 76,5 jaar celstraf.

De organisatie die Martien R. volgens de rechtbank aanstuurde, bestond voor een groot deel uit familie en dat draagt bij aan het bewijs dat ze lid waren van die criminele organisatie. De rechtbank heeft broer Toon R. veroordeeld tot vier jaar cel en Martien’s zoon Anton tot acht jaar cel. De rechtbank stelt dat de familie R. met haar criminele organisatie de samenleving ernstig heeft ondermijnd omdat de tentakels van de familie via corrupte contacten ook de bovenwereld uitstrekten.

Steen door de ruit

Het onderzoek naar Martien R. en zijn criminele organisatie is in 2016 gestart op basis van 25 meldingen over of van bedreigingen uit de kring van Martien R. Niemand durft echter aangifte te doen. De vrees is te groot, vertelde een betrokkene uit Oss die anoniem wilde blijven vorig jaar tegen NRC. „Ze weten alles: als je ’s ochtends bij het politiebureau naar binnen gaat, ligt er ’s middags een steen door de ruit.”

Om de cirkel van bedreiging, intimidatie en zwijgen te doorbreken wordt langdurig onderzoek gedaan, waarbij de recherche er in slaagt afluisterapparatuur te plaatsen in een loods op een woonwagenkampje bij Oss waar Martien vrijwel dagelijks sprak met de leden van zijn groep. Als in de ogen van justitie en politie voldoende bewijs is verzameld, worden Martien en zijn bendeleden in november 2019 aangehouden. Het onderzoek krijgt de naam ‘Operatie Alfa’ mee en duurt vanwege doorzoekingen op meerdere woonwagenkampen in totaal enkele weken. Daarbij worden onder meer wapens gevonden die zijn begraven.

De opnames in ‘het clubhuis’ spelen een cruciale rol in de strafzaak en leiden uiteindelijk tot onenigheid tussen de rechtbank en de verdediging van de verdachten. Zij stellen dat bij ‘het vertalen’ van het Brabantse dialect dat Martien en zijn familie spreken fouten zijn gemaakt. Toen de rechtbank dit voorjaar weigerde een aantal rechercheurs te verhoren over de instructies die de vertalers hadden meegekregen, staakten vrijwel alle advocaten de verdediging op initiatief van Martien R. Hij sprak van „een circus waaraan hij niet langer wenste deel te nemen”.

Niet meer opdagen

Martien R. had er geen vertrouwen meer in dat de rechters zijn zaak onbevooroordeeld zouden beoordelen en daarom kwam hij net als zijn advocaat niet meer opdagen tijdens de feitelijke behandeling. Een bijzondere actie die de meeste verdachten overnamen. De meesten hebben ook niet gepleit in reactie op de strafeis van het OM. Een unieke situatie waarop de verdediging niet terugkwam na een nadrukkelijke oproep van de rechtbank om toch een actieve verdediging te voeren.

De rechtbank heeft in het vonnis alle kritiek op de afluisteroperatie en de uitwerking van de gesprekken afgewezen. Ook het idee dat de verdachten een toneelstukje opvoerden omdat ze wisten dat ze door de politie werden afgeluisterd, wordt door de rechtbank als „volstrekt ongeloofwaardig” bestempeld.

Martien R. zal zeker hoger beroep aantekenen tegen het vonnis van de rechtbank. Dat zal worden behandeld door het hof in Den Bosch. Hoe lang die procedure gaat duren en of Martien R. in afwachting van zijn hoger beroep op vrije voeten wordt gesteld, is niet duidelijk.