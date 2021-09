Zuid-Afrikaanse oud-president Jacob Zuma hoeft niet terug naar cel

De Zuid-Afrikaanse oud-president Jacob Zuma mag het restant van zijn celstraf thuis uitzitten vanwege zijn slechte gezondheid. Dat hebben Zuid-Afrikaanse autoriteiten zondag laten weten, melden internationale persbureaus. De 79-jarige Zuma werd eind juni veroordeeld tot een celstraf van 15 maanden voor minachting van de rechtbank, omdat hij weigerde mee te werken aan een onderzoek naar corruptie onder zijn presidentschap.

Details over de gezondheidstoestand van Zuma zijn niet gegeven. Wel lieten de gevangenisautoriteiten afgelopen maand al weten dat de ex-president was geopereerd, in het ziekenhuis lag en dat er nog meer operaties op de planning stonden. Sindsdien heeft Zuma het ziekenhuis niet meer verlaten. De autoriteiten zouden hebben besloten tot de voorwaarlijke vrijlating nadat een medisch rapport uitwees dat teruggaan naar de cel niet verantwoord is. De voorwaarden van zijn vrijlating houden onder meer in dat Zuma thuis onder toezicht zal staan.

Zuma verkeert al langer in slechte gezondheid. Na zijn veroordeling in juni zeiden zijn advocaten te vrezen dat hij een gevangenisstraf niet zou overleven. Zuma diende om die reden een verzoek tot nietigverklaring in en mocht thuisblijven in afwachting van de behandeling daarvan. Uiteindelijk moest hij zich toch melden. In hoeverre zijn gezondheidstoestand sindsdien achteruit is gegaan, is onduidelijk.

Zuma was van 2009 tot 2018 president. Hij wordt ervan verdacht in die negen jaar een rol te hebben gespeeld in meerdere corrupte praktijken. Zo zou hij als president achter de schermen deals hebben gesloten met zakenmensen die hij kende, en hadden bepaalde kennissen invloed op de benoeming van ministers. Het onderzoek naar deze verdenkingen loopt nog; zijn huidige straf heeft betrekking op Zuma’s stelselmatige weigering te verschijnen voor een onderzoekscommissie die de vermeende corruptie in kaart probeert te brengen.