Woorden zijn zweep én balsem op afwisselende, sterke editie Festival Oude Muziek

Het was lastig of onmogelijk om naar het buitenland te reizen de laatste anderhalf jaar. De schoonheid van het Utrechtse Festival Oude Muziek is dat je je daar gewoon om de hoek uitheemse werelden en tijden kunt ontdekken. Niets kan zo met zoveel overtuigingskracht illusies oproepen als muziek. Dat mysterieuze verschijnsel vormde dit jaar ook de kern van het festivalthema ‘Let’s talk’: hoe muziek je kan loodsen naar plekken, ideeën en gevoelens die óf buiten de alledaagse werkelijkheid liggen óf er een diepere dimensie aan geven.

Ruimte voor de lach was er ook. Bijvoorbeeld in de liefdesliedjes rond het Franse hof aan de begin van de zeventiende eeuw; koren op de molen van countertenor Philippe Jaroussky en het swingende L’Arpeggiata van Christina Pluhar. Als toegift brachten ze zelfs een sensueel striptease-chanson – „Kleed me uit, maar niet te vlug” – waarbij het colbert van de zanger op de eerste rijen belandde. Pluhars ensemble, met twee swingende percussionisten, weet doorgaans een bevrijdende snaar van plezier te raken.

Een lach met Bach

Dat ook de oude J.S. Bach niet alleen godsvrucht bezat maar ook humor, bewees hij in zijn Kaffeekantate. Art House 17 plaatste de generatiekloof van de aan koffie verslaafde Lieschen en haar (in dit geval zijn) vader naar de kolderieke setting van een Italiaanse koffiebar in de hippiejaren zeventig. De slapstick telde de nodige muzikale aanvullingen en geniale theatrale vondsten, zoals een koffie versus schnapps inneemwedstrijd, wonderbaarlijke vemenigvuldigingen van drankflessen en kopjes en een touwtjespring-choreografie op Bachs ‘Badinerie’. Waarna vadertje Bach tenslotte plaatsmaakte voor Vader Abrahams Kleine café aan de haven, verguisd in zijn eigen tijd, maar gek genoeg uitgegroeid tot een klassieker die iedereen kan meezingen. Let’s talk werd Let’s laugh.

Harde kant van geloof

De retorische overtuigingskracht van de gespeelde stukken – zeker de religieuze – zat hem niet altijd in de betekenis van de tekst, maar ook in de aard van de muziek. De harde kant van het geloof weerklonk donderdag bij Vox Luminis in Cavalli’s Rappresentatione di anima e di corpo. Het bleek een donderpreek die je het gevoel gaf dat het beter was niet geboren te worden: „Ons leven op aarde is niets anders dan strijd.” Sopraan Stefanie True zong een onverzoenlijke Anima (Ziel) die Corpo (Lichaam) al diens genoegens ontzegt. Met Dowlands Seven Teares, een mengsel van melancholie en speelsheid, masseerde Capriccio Stravagante later op de avond teder de hardvochtigheid weg.

Vrijdag lieten A Nocte Temporis en het Choeur de Chambre de Namur het perspectief wisselen. Waar Cavalli een straffende God belichaamt, legde Clérambault de nadruk op het wonder van het leven, een liefdevolle God en het wezen van de muziek. „Door de kracht van de kunst ontvouwt het universum zich voor jullie ogen.” Dat was precies hoe het ensemble van countertenor Reinoud Van Mechelen het werk van klanktovenaar Clérambault liet schitteren.

In de beeldschone Willibrordkerk ontdeden de negen zangeressen van Psallentes de Bijbelse psalmen juist van al hun emotie in zes concerten tussen zeven uur in de ochtend en negen uur in de avond, de gebedscyclus van een middeleeuwse kloosterling. De gekwelde ziel van Cavalli en de jubelende van Clérambault werden in de trance van het Gregoriaans van alles schoongewassen. Woorden veranderden in zuiverende klanken, waarin je zou willen blijven wonen.

Klassiek Festival Oude Muziekmet oa Philippe Jaroussky & L’Arpeggiata; Ensemble Correspondances; Art House 17; Vox Luminis; Capriccio Stravagante; A Nocte Temporis & Choeur de Chambre de Namur; Psallentes; Nederlandse Bachvereniging. 29/8 tm 4/9, Utrecht. ●●●●●