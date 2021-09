Verstappen wint Grand Prix van Nederland bij rentree op Zandvoort

Max Verstappen heeft de 31ste Grand Prix van Nederland gewonnen. Op het circuit in Zandvoort was de Nederlandse autocoureur sneller dan zijn grote concurrent Lewis Hamilton. Valeri Bottas werd derde. In het wereldklassement neemt Verstappen met 224,5 punten de leiding over van Hamilton, die op 221,5 punten staat.

Dankzij zijn pole position kon Verstappen vanaf het begin de leiding nemen. Met Mercedes-rijder Hamilton als naaste achtervolger bleef de Nederlander voorop rijden en werd hij de negentiende coureur in de geschiedenis die minstens duizend F1-raceronden op kop reed. Wat volgde was een tweestrijd tussen de Nederlander en de Britse Hamilton, waarbij het verschil tussen de twee coureurs gedurende een groot deel van de wedstrijd tussen de twee en drie seconden bleef.

Verstappen gaf zijn voorsprong echter niet meer uit handen en zo kregen de tienduizenden toeschouwers de winnaar waar voorafgaand aan de race zo vurig op werd gehoopt. De coureur van Red Bull Racing is met zijn winst op de Grand Prix van Nederland de opvolger van Niki Lauda, die in 1985 de winnaar was van de laatste race die op Zandvoort plaatsvond.