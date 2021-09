Verminder de ongelijkheid door huurbescherming

Ook vóór de recente ongelooflijke stijging van huizenprijzen was de kloof tussen huurders en huiseigenaren al extreem. Bijna de helft van alle huishoudens is huurder, en zij hebben nog geen 5 procent van alle particulier bezit (zoals aandelen en onroerende goederen) in Nederland in handen. Hun gemiddelde inkomen is volgens de (beperkte) definitie die het CBS hanteert al minder dan de helft van dat van huiseigenaren, voor het integrale inkomen is het zelfs maar een kwart. Gemiddeld bezitten huiseigenaren dus veertien keer zoveel en verdienen ze vier keer zoveel als huurders. Het is opmerkelijk en moeilijk te verdedigen dat een kwart van het verschil in inkomen te danken is aan de belastingvoordelen die huiseigenaren genieten. Het gaat hierbij om ruim 21.000 euro per jaar, wat meer is dan het wettelijk minimumloon.

Alman Metten is economisch onderzoeker en oud-lid Europees Parlement (PvdA).

De belastingvoordelen voor huiseigenaren behelzen meer dan alleen de hypotheekrenteaftrek. Ook de koerswinst die op woningen of andere bezittingen wordt behaald wordt niet als inkomen beschouwd en vervolgens ook niet belast, hoewel de eigenaren er toch echt van alles mee kunnen kopen. Tenslotte wordt de huurwaarde (de uitgespaarde huur voor het eigen huis) wel als inkomen beschouwd, maar over het eerste miljoen euro woningwaarde slechts voor een tiende deel belast (als eigenwoningforfait). Negen tiende wordt dus niet belast.

Al deze privileges voor huiseigenaren kosten de overheid jaarlijks 96 miljard euro aan misgelopen belastingen. Dat is trouwens geen onachtzaamheid, maar het gevolg van overheidsbeleid dat al sinds de jaren vijftig het eigenwoningbezit stimuleert.

Evenwicht

Waar er tot de jaren negentig nog sprake was van enig evenwicht tussen het stimuleren van eigenwoningbezit en van sociale woningbouw voor huurders, is dat evenwicht sindsdien compleet zoekgeraakt. Woningcorporaties, de belangrijkste bouwers voor de huursector, krijgen nu geen subsidies meer maar worden juist zwaar belast.

Fiscaal stimuleren van eigenwoningbezit is volledig destructief geworden

Sociale huurwoningen zijn onder drang van overheid en financiële schaarste verkocht, en de sociale woningsector is dan ook gekrompen, ondanks een stijgend aantal gegadigden. Startende en verhuizende huurders zijn steeds meer op de vrije sector aangewezen, en de bescherming die vaste huurcontracten daar nog gaf heeft de regering ondergraven door de mogelijkheid van tijdelijke huurcontracten te scheppen, die inmiddels gemeengoed zijn geworden.

Fiscaal stimuleren van eigenwoningbezit en het overlaten van sociale woningbouw aan de markt is volledig destructief geworden. Voor startende woningzoekenden is de koopmarkt onbetaalbaar. Voor sociale huurwoningen zijn de wachtlijsten eeuwigdurend. Iedere woningzoekende is daarom op de vrije sector-huurmarkt aangewezen. Daar heeft deregulering tot onbeschaamde huurstijgingen geleid, zodat een stijgend deel van de huurders bijna de helft van hun inkomen aan huur kwijt is. Vooral jonge huurders combineren zo de onzekerheid van tijdelijk werk met de onzekerheid van tijdelijke huurcontracten, en zeer krappe budgetten voor al het andere dan een dak boven hun hoofd. Die situatie voort laten duren is tamelijk onverantwoord.

Fundamentele beleidswijziging

Omdat de kloof tussen huurders en huiseigenaren vrijwel samenvalt met de kloof tussen arm en rijk, is een fundamentele beleidswijziging in het woonbeleid nodig.

Een mogelijkheid die tegelijkertijd het probleem van de te hoge woonlasten en van die kloof aanpakt, is om een limiet te stellen aan het deel van hun inkomen dat huishoudens aan huur hoeven te betalen (de huurquote). Dat kan als de overheid de huur boven 30 procent van het inkomen voor haar rekening neemt, en tegelijkertijd voor alle huurders de huurbescherming herstelt. Dat helpt specifiek lagere en middeninkomens, en draagt zo wezenlijk bij aan vermindering van de ongelijkheid in Nederland.

Om te voorkomen dat verhuurders de huren omhoog gooien omdat de staat toch betaalt, moeten wel alle huren door huurcommissies doorgelicht en gecorrigeerd kunnen worden. Reële huren moeten weer de norm worden. Verhoging van het minimumloon, waar alle politieke partijen voor lijken te zijn, kan de kosten van een door de overheid gefaciliteerde huurlimiet voor gezinnen verder beperken. Daarmee daalt immers de huurquote van de minst draagkrachtigen.

Meer dan een fractie van de 96 miljard euro die het subsidiëren van het eigenwoningbezit kost zal de huurbijdrage de overheid dan zeker niet gaan kosten.