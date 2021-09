Tonijnsoorten herstellen door visquota, komodovaraan bedreigd

Met dank aan visquota en het tegengaan van illegale visserij zijn vier tonijnsoorten „op weg naar herstel”. Dat blijkt uit de jaarlijkse hernieuwde versie van de Rode Lijst van Bedreigde Diersoorten van de Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN), die zaterdag is verschenen. Voor de toekomst van de komodovaraan wordt daarentegen juist gevreesd.

De IUCN keek bij het samenstellen van de lijst onder meer naar de zeven meest gevangen tonijnsoorten. Door maatregelen kan onder meer de status van de Zuidelijke blauwvintonijn worden bijgesteld van „zeer bedreigd” naar „bedreigd” en die van de Atlantische blauwvintonijn van ‘bedreigd’ naar ‘zorgwekkend’. Wel waarschuwt de IUCN voor de regionale afname van de tonijnpopulatie. Zo is in de Indische Oceaan sprake van overbevissing van de geelvintonijn en halveerde ook de populatie van de blauwvinvis afkomstig uit de Golf van Mexico in de afgelopen veertig jaar.

De status van de komodovaraan is aangescherpt van ‘kwetsbaar’ naar ‘bedreigd’. Het voortbestaan van de hagedissoort, die enkel in het wild voorkomt in Indonesië, komt onder druk te staan door de gevolgen van klimaatverandering. Volgens de officiële telling zijn er nog 1.383 komodovaranen in leven. De verwachting is dat de geschikte leefomgeving van de komodovaraan door stijgend zeewater en hogere temperaturen de komende 45 jaar met zeker 30 procent afneemt. Ook wordt het voortbestaan van de komodovaraan bedreigd door menselijke activiteiten, zoals de uitbouw van steden.

De Rode Lijst

Op de Rode Lijst worden diersoorten door het IUCN ingedeeld in negen categorieën, oplopend van ‘niet bedreigd’ tot ‘uitgestorven’. Aan de hand van het verspreidingsgebied, de populatiegrootte en de toe- of afname van de populatie bepalen wetenschappers in welke categorie een dier of plant valt. De telling wordt verricht door wetenschappers die zich vrijwillig aanmelden voor een van de 140 specialistische telgroepen.