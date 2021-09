‘Strafhof hecht te weinig waarde aan spiritualiteit’

Bij zaken van het Internationale Strafhof (ICC) in Den Haag wordt te weinig rekening gehouden met verzachtende omstandigheden, zoals de invloed van plaatselijke religies en cultuur, vindt Joop de Jong, emeritus-hoogleraar culturele psychiatrie. Hij oordeelt hard over „bewijsmateriaal beneden de maat”, waar het gaat om de aanpak van het ICC. Het Strafhof zou arrogant omgaan met de culturen van verdachten, waardoor het zijn relevantie in de internationale rechtspraak ondermijnt.

Joop de Jong (1948) begon als tropenarts en specialiseerde zich in culturele psychologie. Hij was hoogleraar culturele psychologie en global health aan universiteiten in Amsterdam en Boston. In Den Haag onderzocht hij Dominic Ongwen. Hij is oprichter van de Transcultural Psychosocial Organization.

Het Strafhof kreeg onlangs een nieuwe hoofdaanklager: de Britse advocaat Karim Ahmad Khan. Bij zijn installatie in juni pleitte hij voor innovatie: laat verdachten vaker in de betrokken staten berechten in plaats van in Den Haag. Hij zocht al snel samenwerking met de nieuwe machthebbers in Soedan en liet de mogelijkheid open om de zaak tegen voormalig president Omar al-Bashir in Soedan te laten plaatsvinden.

De zaak bij het Strafhof, onder Khans voorganger, tegen de Oegandees Dominic Ongwen roept de vraag op of het internationaal recht niet te veel redeneert vanuit westerse normen en erkende religies. Is er wel voldoende erkenning van het diepgewortelde geloof in de kracht van geesten in veel Afrikaanse landen? Voorouder- en geestenverering speelde tot aan het kolonialisme een grote rol in zaken van bestuur, wetten en rechtspraak en doet ook nu nog zijn invloed gelden.

Dat Ongwen schuldig is aan misdaden staat buiten kijf; ook hijzelf geeft dat deels toe. Wat ter discussie staat, is de strafmaat en hoe hij tot die misdaden is gekomen. Ongwen was dader én slachtoffer van de spirituele terreurgroep LRA. Op weg naar zijn basisschool werd hij eind jaren 80 ontvoerd. Hij verdween in de jungle, onderworpen aan een hardvochtig regime van tucht en indoctrinatie. Daarna groeide hij uit tot een leider van het LRA. Die groepering ontvoerde 20.000 kinderen en liet hen de meest macabere misdaden uitvoeren. Ongwen gaf zich over en belandde in 2015 bij het Strafhof.

Bezetenheidsbewegingen

Joop de Jong werkte jarenlang in verscheidene Afrikaanse landen en deed er onderzoek naar „bezetenheidsbewegingen”. In Den Haag onderzocht hij Ongwen en schreef op verzoek van het Hof een rapport. Eerder dit jaar kreeg de Oegandees een celstraf van 25 jaar wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De conclusie van De Jong: „Het is moeilijker je te ontworstelen aan de dictatuur van de geesten dan aan de overheersing van radicale moslimbewegingen als de Taliban.”

Volgens Joop de Jong is bij beide radicale vormen van een geloofsbelijdenis sprake van hetzelfde probleem: „De spirituele krachten, de geesten, ondermijnen je wilsbekwaamheid.” Het rapport van De Jong over Ongwens psychische staat werd door de rechters terzijde geschoven. Ze wilden bij de strafmaat wel rekening houden met Ongwens verleden als kindsoldaat, maar niet met zijn psychische gesteldheid: voor al het moorden en martelen dat plaats had onder zijn leiding, werd hij toerekeningsvatbaar verklaard.

Stephen Oola, directeur van de Oegandese denktank Amani Institute, noemde de veroordeling van Ongwen „een gerechtelijke dwaling van het ICC.” Hij zei onlangs tegen NRC: „Iedereen die het Verzetsleger van de Heer (LRA) kent, of het nu een professor of militair is, zal de mystieke kracht van LRA-leider Joseph Kony niet ronduit afwijzen. Kony overtuigde zijn ondergeschikten ervan iets bovenmenselijks te bezitten. De uitspraak schept een slecht precedent.”

Bovennatuurlijke middelen

Het LRA past in een lange historie van gewelddadige spirituele bewegingen. In Tanzania begonnen boeren in 1905 de Maji-maji rebellie (maji betekent water in het Kiswahili) tegen het Duitse gezag. Ze dronken ‘heilig water’ en besprenkelden zich ermee als afweer tegen de Duitse machinegeweren.

Het gebruik van bovennatuurlijke middelen werd na de onafhankelijkheid door verzetsbewegingen ingezet in Congo, Zimbabwe, Mozambique, Sierra Leone en Liberia. In Oeganda stortte de profetes Alice Lakwena, een voormalig prostituee bij wie de Heilige Geest was binnengetreden, het noorden in een bizarre oorlog met tovenarij als het geleidelicht, na de machtsovername door Yoweri Museveni in 1986.

Halfnaakte strijders van haar Holy Spirit Movement waren gekleed in groene onderbroeken, ingesmeerd met olie en met bundels stro aan hun enkels. Ze geloofden dat kogels zouden afketsen op hun glinsterende torso’s en dat de stenen die ze gooiden zouden ontploffen als granaten. Lakwena werd verslagen en week uit naar Kenia, waarna eerst haar vader en vervolgens haar verre neef Joseph Kony de resten van haar beweging overnamen.

„Lakwena en Kony schakelden de tussengeesten uit en schaften vooroudergeesten en allerlei heiligdommen af. Daardoor zou Kony zonder omwegen toegang hebben tot de Heilige geest en was het aan hem diens bevelen naar de bevolking te vertalen”, legt De Jong uit.

Lakwena – en in het begin ook Kony – konden rekenen op aanzienlijke steun van Noord-Oegandezen. „Ze geloofden dat de twee met allerlei opdrachten uit het goden- en geestenrijk kwamen om oorlog te voeren tegen het leger van Museveni. Ze zagen hen als leiders van een messiaanse beweging.”

Toenmalig aanklager Fatou Bensouda betoogde in het proces tegen Ongwen dat eenieder zijn eigen moreel besef heeft. De Jong: „Dat geeft precies mijn bezwaar weer tegen het Strafhof. In plaats van de nuance op te zoeken, zegt Bensouda ‘iedereen heeft moreel besef’. Dat weet Bensouda niet, dat weten jij en ik ook niet. Het is namelijk heel moeilijk te achterhalen, je moet daar psychiatrisch en psychologisch onderzoek naar doen. Het Strafhof zegt dat Ongwen volledig toerekeningsvatbaar was en dat er bij hem geen sprake was van psychisch lijden. Dat is een gotspe. Dat doorstaat de toets van fatsoenlijke rechtspraak niet.”

Aangeboren of aangeleerd?

De vraag of moreel besef is aangeboren of aangeleerd, laat zich moeilijk in juridische termen vertalen, of in termen van goed en kwaad, vervolgt hij. „Het heeft natuurlijk geen enkele zin te praten over moreel besef als iemand wordt gekidnapt voordat zijn gewetensvorming plaatsvindt. Ongwen werd eerst aan al die gruwelijkheden van het LRA blootgesteld. Daarbij moesten kindsoldaten aanschouwen hoe andere kinderen van hun leeftijd werden vermoord, moesten daaraan soms meedoen en de darmen uit de lichamen halen. Zo worden kindsoldaten omgevormd tot een gewillig werktuig van de oorlog.” Een van de zeventig aanklachten was dat Ongwen als commandant een aantal dorpelingen in stukken liet hakken en hun lichaamsdelen liet koken in een pot.

In naam van wereldreligies is ook menige misdaad begaan. De Jong zou daarom graag een workshop bij het Strafhof organiseren waarbij Jezus en Mohammed worden opgeroepen, zegt hij gekscherend. „Als oefening zou het interessant zijn Jezus of Mohammed te berechten. Dan heb je één verdachte die zegt: ‘Ik ben de zoon van God’, wat grootheidswaan heet in de psychiatrie. De ander zegt: ‘Ik ben een profeet’, wat ook nogal megalomaan is. De psychiatrie zegt dan: ‘Ho ho. Maar bij het christendom of de islam, zullen wij psychiaters nooit zeggen: ‘Die mensen zijn gek’.”

„Het LRA presenteert zich ook als volgelingen van een religie. Mag je zo’n grote beweging een religie noemen? Die rechters in de workshop zouden tot de conclusie komen dat je Jezus en Mohammed niet kunt berechten zonder de hele historische, sociale en politieke context te begrijpen waarin ze leefden. Dat moeten ze bij het LRA dus ook doen.”

Het christendom heeft veel onrecht veroorzaakt, vindt de Jong. „Wij hebben de idee van de Heilige Geest en het principe dat God alles ziet naar Afrika geëxporteerd. Dat is precies waar alle soldaten van het LRA in geloofden. Kony en de Heilige Geest wisten altijd waar je was, en daarom had het geen zin te ontsnappen. Het christendom, met het idee dat God en de Heilige Geest alles zien en weten, vormt het beste spionnennetwerk ter wereld. Daar kan geen CIA en geen KGB of Huawei tegen op.”

