Sander Dekker (VVD), demissionair minister voor Rechtsbescherming op het ministerie van Justitie en Veiligheid, is de enige bewindspersoon die van het kabinet-Rutte II meeging naar het kabinet-Rutte III en er nog steeds zit. Ongeschonden.

Gaat u mee naar Rutte IV?

„Ah, de Columbo-vraag. Die had ik pas aan het eind van dit gesprek verwacht.”

En dan zegt u?

„Dat het prachtig werk is, verslavend. Maar ik weet dat ik dit niet blijf doen tot mijn pensioen.”

In Rutte II was hij staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarvoor was hij wethouder in Den Haag. In die tijd sprong hij „bij wijze van spreken” op de fiets om de buurten in te gaan en problemen op te lossen, praktisch en concreet. Dus wat deed hij toen hij net was aangetreden als minister, in oktober 2017? Stage lopen in het gevangeniswezen. „Praten met gedetineerden, met medewerkers. Wat moet er anders? Waar zitten de frustraties?”

Bleef u ook slapen?

„Dat niet. Maar het was een leuke tijd. Ik trok een gewone trui aan en liep mee met Judith, die me bij iedereen introduceerde als Sander. Niet iedereen had door dat deze stagiair de nieuwe minister was, dus ik kon in de kantine gewoon een gesprek met mensen aangaan.”

Had u er wat aan?

„Medewerkers klaagden erover dat ze zo weinig konden doen aan slecht gedrag van gedetineerden. Als we optreden, zeiden ze, lachen ze ons in ons gezicht uit. Een halfjaar voor de voorwaardelijke invrijheidstelling worden ze plotseling braaf, want dan hebben ze iets te verliezen.”

En daar kon u wat aan doen?

„In het regeerakkoord stonden al de contouren voor nieuwe regels, waardoor gedetineerden hun vrijheden niet meer van rechtswege krijgen, maar moeten verdienen. Gedrag telt nu weer zwaarder mee.”

U had al wat ideeën voor u begon.

„Veiligheid, bescherming, daar ga ik voor lopen. De slechteriken pakken. Dat had ik als kleine jongen al. Mijn opa was politiecommissaris bij Europol. Hij hield zich bezig met georganiseerde criminaliteit. Als mensen iets willen van een overheid, dan is het uiteindelijk veiligheid en bescherming. Dat idee heb ik altijd gehad. Het lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Geen veiligheid, geen bescherming, dat brengt je leven aan het wankelen.”

Voelt u zichzelf weleens onveilig?

„Nee. Of eh... ja. We woonden vroeger op het Kaapseplein, in Transvaal. Een leuke volksbuurt, maar ook een buurt die snel veranderde. Ik was een jaar of vier, vijf en toen werd er in korte tijd twee keer bij ons ingebroken. Daarna zeiden mijn ouders: dit is niet de plek waar we onze kinderen groot willen laten worden. We zijn naar Zoetermeer verhuisd. Dit speelde voor veel mensen uit Den Haag.”

Was er veel gestolen?

„Sieraden, geld. Thuiskomen en de hele boel is overhoop gehaald, niet één keer, maar twee keer, dat heeft veel indruk op me gemaakt. Vooral omdat je ziet wat het met je ouders doet. Veiligheid is zo basaal. Kan ik slapen, kan ik mensen vertrouwen? En: kan ik de overheid vertrouwen?”

Bij de Toeslagenaffaire ging het daar helemaal mis.

„Zeker. We zijn een goed functionerende rechtsstaat en als de conclusie dan toch is dat de overheid als een stoomwals over mensen heen is gerold, raakt me dat diep. Het houdt me tot de dag van vandaag bezig. Hoe heeft het kunnen gebeuren?”

Wat denkt u?

„Er is niet één oorzaak aan te wijzen. Ja, er was kneiterharde wetgeving en achteraf kun je je afvragen of dat wel goede wetgeving was. Zijn we wel kritisch genoeg geweest, al was het doel dan fraudebestrijding.”

Heel erg VVD.

„Ja, fraudebestrijding is ook nodig. Je kunt niet zeggen dat de gedupeerden geen toegang tot het recht hadden, want ze kwamen uiteindelijk wel bij de Raad van State. Alleen werden ze daar in het ongelijk gesteld. Alles vraagt erom dat alle staatsmachten heel kritisch in de spiegel kijken. Hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen?”

Premier Rutte zei in Nieuwsuur laatst dat de toegang tot de rechtsbijstand laagdrempeliger moet worden – uw terrein. Wist u dat van tevoren?

„Ja.”

U bent jaren bezig geweest erop te bezuinigen.

„Dat is een misvatting. Er is in deze kabinetsperiode geen euro bezuinigd op de rechtsbijstand. Het ging erom hoe je die organiseert. En ja, de discussie ging ook over de vergoeding voor advocaten die rechtsbijstand verlenen. Daar zit wel een pijnpunt. In het regeerakkoord waren we overeengekomen dat het stelsel vernieuwd moest worden. Is er wel altijd een advocaat nodig? Zijn er andere manieren om een probleem op te lossen dan naar de rechter te gaan? Het is zinloos mensen vier, vijf, keer te veroordelen tot het betalen van hun schulden als ze toch geen geld hebben. Bij een echtscheiding is het voor iedereen beter als die zo min mogelijk gejuridificeerd wordt. Minder stress, minder kosten. Als je dat goed doet, komt er ruimte om advocaten beter te betalen in de gevallen dat ze wel echt nodig zijn. Maar advocaten wilden weten: wanneer dan?”

In uw brief aan de Tweede Kamer over buitenlandse adoptie beschreef u uw dilemma’s. Zouden politici dat vaker moeten doen? Of lijken ze dan zwak?

„Zelf zou ik wensen dat ik het vaker had gedaan, want ik heb gezien hoe goed het kan helpen als je mensen deelgenoot maakt van je overwegingen. Met landen als Amerika kun je afspraken over adoptie maken. Maar is het dan wel logisch om uit die landen kinderen te adopteren? Landen zonder functionerend rechtssysteem – daar heb je de schrijnendste gevallen. Maar je kunt geen betrouwbare afspraken maken en de weeshuizen komen vol te liggen met kinderen die ter adoptie worden aangeboden. Ik had tegen de Kamer kunnen zeggen: we gaan ermee door of we gaan er niet mee door, schiet u maar. Door de dilemma’s op tafel te leggen, kwam er een veel zinvollere discussie. Hetzelfde merkte ik bij tbs. Politiek is het een zeer beladen thema en op een gegeven moment stond ik om de week in de Kamer uitleg te geven over wéér een incident met een tbs’er op verlof.”

Joost Wolters die door Philip O. werd doodgestoken in de Amsterdamse metro. Anne Faber die werd ontvoerd, verkracht en gedood door Michael P.

Sander Dekker (Den Haag, 1975) studeerde bestuurskunde in Leiden en haalde een propedeuse in Nederlands recht. Hij was onderzoeker en docent politie en veiligheid aan de universiteit. In 2003 kwam hij voor de VVD in de Haagse gemeenteraad. Hij werd fractievoorzitter en lijsttrekker, en vanaf 2006 was hij wethouder van Onderwijs en Sport, later van Financiën en Stadsbeheer. In Rutte II was hij staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hij woont met samen zijn vriendin in Scheveningen.

„Dat waren de grote zaken, waar we harde lessen uit hebben getrokken. Maar er waren ook een heel aantal kleinere. Toen ik na de moord van de ene tbs’er op de andere in Lelystad voor de zoveelste keer boze vragen van Kamerleden stond te beantwoorden, heb ik uiteengezet dat we jaarlijks met veertigduizend verlofbewegingen te maken hebben. En ja, in dertig tot veertig gevallen gaat het fout. Dat kan ik niet voorkomen, tenzij we het hele systeem dichtzetten. Nooit meer iemand op verlof. Dan legt geen rechter nog tbs op en is het systeem kapot. Is Nederland dan veiliger? Bij gewone gevangenisstraf is de recidive veel hoger. Ik zeg niet dat je niets moet doen, integendeel, en ik heb ook maatregelen genomen. Maar wel vanuit het fundamentele besef dat tbs niet zonder verlof kan en er altijd incidenten zullen zijn.”

Tolereert de samenleving dat nog?

„Weet ik niet. Politieke woede ontstaat denk ik vooral door fouten die onder het tapijt worden geveegd. Toen Ferd Grapperhaus en ik hier begonnen, heerste er een cultuur van scoren met goed nieuws en fouten wegmoffelen. We hebben geprobeerd dat te veranderen. We hoeven niet elke dag te scoren, we kunnen opener zijn over dingen die niet goed gaan. In zo’n grote organisatie als deze – politie, justitie, gevangeniswezen – gaan dingen fout, dat begrijpen mensen wel. Maar ze begrijpen het niet als die fouten worden vergoelijkt.”

Als iemand goed sorry kan zeggen, is het wel Mark Rutte.

„Dat kan hij zeker, en ik vind dat ook belangrijk, sorry zeggen. Ik heb wel gemerkt dat het alleen helpt als het oprecht is. Het moet geen trucje worden.”

Hoe probeert u te voorkomen dat u als staatsmacht over burgers heen dendert?

„Alles wat we hier doen – uithuisplaatsing, gevangenneming, opleggen van boetes – grijpt enorm in op de levens van mensen en ik ben me er goed van bewust hoe draconisch wetgeving kan uitpakken. We leven niet in een land waar het recht van de sterkste telt, maar een overheid die geen menselijk gezicht meer toont, dat is ook een vorm van willekeur. Dient u maar een bezwaarschrift in. Begint u maar een procedure. Niet: hoe kan ik u helpen? Er komt hier elke dag post binnen en ik werp op alles een blik. Soms zijn er gevallen waarvan ik zeg: hoe zit dit? Hier wil ik meer over weten. De vrouw van een gedetineerde vertelde dat ze haar man door corona al meer dan een jaar niet had kunnen aanraken. Kinderen mochten niet mee naar hun vader. Het beleid is dat we de gevangenissen vrij van het virus proberen te houden, maar hier hebben we wel een mouw aan gepast. Soms bel ik mensen op. Goeiedag, met Sander Dekker, u heeft me een brief geschreven… Vaak valt er dan eerst even een stilte.”

Vindt u dat leuk?

„Ja, ja, dat is leuk. Vooral als iemand heel boos is. En dan blijkt dat er aan deze kant van de lijn een mens zit.”

Rutte doet dat ook, mensen opbellen.

„Ik heb al een idee waar jullie naartoe willen.”

U bent vaak genoemd als de volgende VVD-leider.

„Al toen ik staatssecretaris werd. Vreselijk. Je hebt nog niets laten zien en er worden al stickers op je geplakt.”

Anderen die genoemd werden, Halbe Zijlstra, Klaas Dijkhoff, zijn al weg.

„Dat bedoel ik.”

Maar een keer zal Mark Rutte er toch mee ophouden. En dan?

„Voorlopig moet hij een nieuw kabinet formeren en dan door, zou ik zeggen. En ik loop hier ook alweer tien jaar rond, hè. Het werk dat ik doe vind ik heel leuk, maar er staat een nieuwe generatie klaar van wie ik hoge verwachtingen heb.”

Sophie Hermans, Bente Becker.

„Het is een van de belangrijkste bestaansredenen van politieke partijen: nieuwe mensen klaarstomen. Ik heb altijd veel gedaan aan opleiden en begeleiden. ”

Zegt u nu: ik hoef zelf niet meer zo nodig?

„Eh, ik zeg: we gaan het zien.”

Hoopt u dat Rutte nog tien jaar blijft?

„Tien jaar is wel heel lang. Laten we het bescheiden houden. Laten we hopen dat er straks een mooi nieuw kabinet is, onder leiding van Rutte. Iemand die er zoveel zin in heeft en zoveel vertrouwen van de kiezer krijgt, die gun je nog een periode.”

En dan?

„Aan alles komt een einde.”