Rapper Damso onderstreept op festival Fire Is Gold zijn status als superster

Het eerste grote hiphopevenement van de Benelux na de lockdowns dat doorging? Dat lieten twaalfduizend voornamelijk jongeren zich geen twee keer zeggen. Aan het publiek op het Antwerpse festival Fire Is Gold had headliner Damso ’s avonds laat geen kind; dat was immers de hele dag al gretig geweest.

De organisatie van Fire Is Gold, dat zich voornamelijk richt op de urban- en hiphopmarkt van eigen land, had het namelijk slim gespeeld. Publieksfavoriet Frenna om 14.30 uur inplannen bleek een gouden greep. Het veld aan de Middenvijver was al vroeg op de dag drukbezet en er werd flink gedanst. Dopebwoy kon een uur later, toen de zon flink was doorgebroken, met zijn tropische hits al op een „We want more!” rekenen.

In containers centraal op het terrein kon men de haren laten doen of de sneakers laten customizen. Ertussenin lag een kleine dansvloer waar de hele dag door spannende dj-sets klonken.

Multitalent

Goed was DJ Zoey Hasselbank’s verrassende track- en mixkeuze, waarbij niemand stil kon blijven staan. Ook de Vlaamse rappers DIKKE en Freddie Konings imponeerden, met een mix van hiphop, trap, drill en house. Het leukste en beste optreden was dat van Miss Angel, die een thuiswedstrijd speelde. Met fel aangezette raps, danseressen, eigen dansmoves en een gastoptreden van de Amsterdamse Ella John kleedde ze haar old school en jazzy tracks aan.

Afsluitende liveact was Damso, die zijn enige show van het jaar speelde. Hij werd geboren in Kinshasa als William Kalubi, en vluchtte op zijn negende naar België. In Antwerpen bewees hij uitgegroeid te zijn tot superster. Zijn mega streamingsucces (meer plays dan wereldsterren als Drake op zijn releasedag!) heeft de Franssprekende Brusselaar te danken aan het feit dat hij even aanstekelijke dansvloerkrakers als donkere straatverhalen uit zijn mouw kan schudden. Die mix werd in Antwerpen uitgebreid met disco-, bachata- en r&b-producties. Met kalme zangstukken onderstreepte hij zijn multitalent en sloot hij sfeervol af.

Twaalfduizend mensen, waarvan volgens de organisatie een kwart uit Nederland, hadden de klok rond gedanst. Het kón, het mócht, en wat hadden ze het gemist.