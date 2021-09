Paralympische Spelen in Tokio officieel beëindigd

De Paralympische Spelen in Tokio zijn zondag officieel tot een einde gekomen, met een feestelijke sluitingsceremonie. De Nederlandse vlag werd gedragen door zwemmer Rogier Dorsman, die samen met handbiker Jetze Plat het succesvolst was op het evenement. Beiden wonnen drie gouden medailles.

De paralympische vlag werd tijdens de sluitingsceremonie overgedragen aan de burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo. In 2024 is de Franse hoofdstad gastheer voor de volgende Olympische en Paralympische Spelen. Ook gaf de voorzitter van het Internationaal Paralympisch Comité, Andrew Parsons, een toespraak. „Wat een reis, wat een sport, ik kan alleen maar zeggen: arigato, Tokio.” De Braziliaan sprak van „historische en fantastische Spelen”.

Team NL is vijfde geworden in het medailleklassement van de Paralympische Spelen. De 73 sporters die namens Nederland meededen sleepten in totaal 59 medailles binnen, waarvan 25 goud en 17 zilver. Gekeken naar het aantal gouden medailles deed Nederland het sinds 1988 niet zo goed. De vijfde eindplaats was zelfs het beste resultaat sinds 1976, toen Nederland tweede werd in het Canadese Toronto. Wel haalde Team NL in 2016 drie medailles meer in Rio de Janeiro.

Winnaar van de Spelen is China, die 97 gouden, 60 zilveren, en 51 bronzen plakken haalde. Na China volgen respectievelijk Groot-Brittanië, de Verenigde Staten en Rusland in het klassement.