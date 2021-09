Afkeer tegen coronabeleid brengt betogers op de Dam bijeen, ondanks hun verschillen

Op een straathoek in het centrum van Amsterdam rust een jongetje van een jaar of vijf even uit op de rug van zijn vader. Achterop zijn oranje voetbalshirtje kleeft een sticker met de tekst ‘Covid-vaccin = vergif’. De twee hebben er dan al een flinke mars opzitten. Ze nemen deel aan de coronademonstratie zondag in de hoofdstad. Kronkelend door de soms nauwe straten heeft de zwetende mensenmassa reeds een paar warme uren achter de rug.

De demonstratie, die voornamelijk gericht is tegen het coronabeleid van de overheid, is aanzienlijk groter dan voorgaande coronaprotesten. Al komt het niet in de buurt van de voorspellingen van kopstukken achter de actie als Thierry Baudet, die vooraf uitgingen van 50.000 tot 100.000 betogers. Baudet verwachtte zelfs de „grootste vrijheidsdemonstratie ooit”. Enige tijd na aanvang roept de gemeente nieuwe betogers op niet meer te komen, wegens de grote drukte. Een agent die alles gadeslaat, zegt verbaasd: „Een paar kilometer verderop eindigt de stoet pas.” Volgens een schatting van de gemeente Amsterdam deden uiteindelijk ruim 20.000 betogers mee aan de demonstratie.

Wat ook opvalt, is de enorme verscheidenheid van het gezelschap. Er zijn mensen uit allerlei windstreken, getuige de vlaggen van bijna alle Nederlandse provincies. En die mensen hebben diverse achtergronden, blijkt uit een kleine rondgang: jong, oud, autochtoon, allochtoon, hoog- en laagopgeleid. Sommigen mensen zijn zeer gelovig, een oudere vrouw met dreadlocks en gehuld in een bloemetjesjurk deelt flyers uit met daarop de tekst ‘Jezus is het antwoord’. Anderen hebben weer niks met geloof. Er zijn veel FVD-aanhangers, getuige hun stickers en hartvormige ballonen met daarop het partijlogo. Verderop loopt een man met een T-shirt met opdruk Straight outta wappieland. Don’t worry, be wappie. Een man met verwilderd haar schreeuwt tegen omstanders dat ze „wakker moet worden, jullie worden allemaal genept”.

Davidsterren

Er lopen ook betogers met omgekeerde Nederlandse vlaggen, en vlaggen met een oranje baan in plaats van een rode – de eerste is een teken van ongehoorzaamheid, de tweede een uiting van extreem-rechts – al zijn zij in de minderheid. Een groep gespierde mannen van de organisatie Nederland in Verzet heeft op hun shirts een gele Davidster staan, met daarbij in het Engels de tekst: ‘Dit is hoe je mij behandelt. Heb je dan niets geleerd van het verleden?’ Een van hen, horeca-ondernemer Marco IJben (55), vindt dat niet te ver gaan. „Wie een vaccinatie neemt, wordt ook vermoord. We weten niet wat er in zit.”

Wat de betogers gemeen hebben is hun afkeer van het coronabeleid en dan vooral van de in hun ogen vaccinatiedwang. Ongevaccineerden worden volgens hen buitengesloten en van hun kostbare vrijheid en grondrechten beroofd, en zo het mes op de keel gezet om zich toch te laten vaccineren. Kijk maar naar de nieuwste plannen van het kabinet om straks de toegang tot café’s, festivals en sportwedstrijden voorwaardelijk te maken aan vaccinatie. „We zwemmen in een fuik en daar komen we niet meer uit”, vreest ‘Eduard’ uit Alkmaar, die zijn echte naam niet wil geven omdat hij bezorgd is dat hij anders op zijn werk problemen krijgt. „Ik ben niet bang voor het virus, maar wel voor wat voor maatschappij we aan het worden zijn. De overheid heeft straks totale controle over ons.”

‘Liever dood dan slaaf’

Meerdere betogers zijn ongevaccineerd. De tien mensen die NRC sprak hadden allen bewust de prik niet laten zetten. Onder wie student sociaal werk Elvin Renkema, 34, uit Leeuwarden. Hij loopt mee met een groep die vlaggen draagt met de Friese krijgsheer Pier Gerlofs Donia, die „een belangrijke rol speelde in de strijd voor vrijheid en onafhankelijkheid van Friesland”, aldus Renkema. Op de vlag prijken verder de woorden Leaver dea as slaef: liever dood dan slaaf. Hij wil geen prik omdat hij denkt dat mRNA-vaccins „gentherapie” zijn, maar voelt enorme druk om dat wel te doen. „Ik vind straks nergens werk meer, omdat in mijn sector iedereen op veiligheid zit te hameren.”

Moderne slavernij hadden we al, stelt Renkema, „mensen worden constant gemonitord en gecontroleerd door de overheid. Maar nu nemen ze ook nog beetje bij beetje onze vrijheid af. Ik wil geen vergelijking treffen met de Tweede Wereldoorlog, maar als je ziet wat er op ons afkomt, zie ik toch overeenkomsten.”

De sfeer is niet guur, eerder gemoedelijk. Er zijn geen opstootjes en de pers wordt niet vijandig bejegend – al lopen er mensen met NOS = fake news-stickers en zijn de ‘mainstream media’ volgens sommige betogers medeschuldig aan de ‘vaccinatiedictatuur’, omdat zij alleen zouden opschrijven dat vaccineren goed is.

Eerste keer

Voor IC-verpleegkundige Ivo Polderman (57) is het de eerste keer dat hij demonstreert, zegt hij. Hij draagt een bord met de tekst: ‘Nie wieder Ausweis’. „Het virus is er zeker, wat ik op de IC heb meegemaakt heb ik nog nooit gezien”, erkent hij. Maar hij meent ook dat Covid-19 vooral ouderen treft, en de jongeren die het krijgen allemaal ernstige onderliggende medische klachten hebben. „Ik vind deze maatregelen daarom disproportioneel.” Hij denkt dat er een „zakelijke elite” is die uiteindelijk aan de touwtjes trekt in deze crisis en baat zou hebben bij de situatie.

Rico Lisman (53), hoofd inkoop bij een productieorganisatie, spreekt ook van „draconische maatregelen”. Volgens hem is Nederland nu een „dictatuur”. En hij begrijpt daarbij ook niet waarom maatregelen voor de ene groep wel gelden en voor de andere weer niet. „De Formule 1 op Zandvoort kan gewoon doorgaan, met massa’s mensen. En festival mogen weer niet. Dat stinkt een beetje.”