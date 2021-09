Nederlandse bergbeklimmer dood aangetroffen in Spanje

Een 46-jarige Nederlandse bergbeklimmer is zaterdag dood aangetroffen in zijn tent in de Spaanse Pyreneeën. De Spaanse politie sluit een misdrijf uit en gaat uit van een natuurlijke dood, meldt de Spaanse krant Heraldo.

De politie vond de man op de top van de Picos del Infierno (Pieken van de Hel), een gebergte met drie toppen op 3.000 meter hoogte nabij de Franse grens. Het gebergte staat bekend als gevaarlijk vanwege de steile toppen en onstuimige weersomstandigheden. Harde wind en stormen komen daar vaak voor.

Een andere bergbeklimmer vond het lichaam van de Nederlandse man en schakelde de politie in. Vanwege de bewolking kon een reddingshelikopter niet bij de top komen en moesten reddingswerkers vanaf 2.886 meter hoogte met een brancard naar de tent van de man lopen. Het lichaam is overgebracht naar het ziekenhuis. Onderzoek moet uitwijzen waaraan de Nederlander is gestorven.