Militairen claimen machtsovername in Guinee

Een groep militairen heeft zondag een coup d’état gepleegd in Guinee. Dat meldt persbureau Reuters. De coupplegers hebben op de staatstelevisie gezegd dat de grondwet en de regering van het West-Afrikaanse land zijn ontbonden en dat zij nu de macht hebben. Wat er met president Alpha Condé is gebeurd is nog onduidelijk.

Wie er achter de machtsgreep zit, is ook niet precies duidelijk. Verschillende persbureaus schrijven dat de militairen onderdeel uitmaken van een elite-eenheid, geleid door kolonel Mamady Doumbouya. Zij zouden in de vroege zondagochtend de aanval hebben geopend op het presidentieel paleis in de hoofdstad Conakry. Hoewel het ministerie van Defensie in een verklaring heeft gezegd dat die aanval is afgeslagen en dat de orde wordt hersteld, is president Condé volgens persbureau AFP gearresteerd en zijn alle toegangswegen naar het paleis afgezet.

De militairen hebben in de verklaring op de staatstelevisie gezegd dat alle landsgrenzen gesloten zijn en dat er een overgangsregering komt. Vorige week maakte de regering nog bekend dat er gekort zou worden op het budget voor het leger in het West-Afrikaanse land, waar de president en het parlement juist meer geld zouden krijgen.

Betwiste herverkiezing

Condé won de eerste democratische verkiezingen in Guinee in 2010 en werd zo president. Inwoners zagen in Condé iemand die de corruptie in het straatarme land kon aanpakken, maar daar slaagde hij niet in. Guinee, dat rijk is aan bauxiet, ijzererts, goud en diamant, zag in de jaren daarop wel economische groei, maar de bevolking zag daar weinig van terug.

In 2015 werd Condé herkozen en in oktober won hij voor de derde keer de presidentsverkiezingen. Die derde verkiezingswinst werd betwist door de oppositie, die claimde dat er sprake was van fraude. Bovendien had de 83-jarige president zich pas verkiesbaar kunnen stellen voor een derde termijn nadat hij de grondwet had laten herschrijven. Tegen zijn verkiezingsdeelname werd dan ook massaal geprotesteerd. Bij die protesten kwamen tientallen mensen om het leven.