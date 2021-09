Ludieke protesten van klimaatactivisten en cultuursector om Zandvoort

Het is de derde racedag op het circuit van Zandvoort, en net als vrijdag en zaterdag het geval was, zijn zondag tienduizenden bezoekers naar de Formule 1 Grand Prix afgereisd. Naar verwachting komen in totaal weer zo’n 70.000 mensen naar de kustplaats; de NS telde tot 12.30 uur alvast 22.568 reizigers in de treinen. Op de website laat de NS weten dat er een „goede sfeer” hangt in de treinen en op station, en dat ze zich met extra treinen ook alvast voorbereiden „om straks iedereen weer naar huis te brengen”.

De tienduizenden bezoekers die volgens persbureau ANP in een grote stroom naar het circuit lopen, kunnen in afwachting van de race nog souvenirs kopen bij kraampjes langs de weg. Tussen de tienduizenden aanwezigen is zondagmiddag ook een groepje tegenstanders: zo’n vijftig activisten gaan op initiatief van klimaatcollectief Extinction Rebellion te fiets door Zandvoort. Hun ‘Formule 0’-race veroorzaakt geen schadelijke uitstoot, is de boodschap van de protestactie: „De Grand Prix op Zandvoort is een toonbeeld van de onnodige uitstoot, natuurverstoring en vriendjespolitiek die onze toekomst bedreigen”, stelde Extinction Rebellion eerder.

Lees ook: Aan 0,038 seconde heeft Verstappen precies genoeg

De protestactie tegen het „fossiele feestje” in Zandvoort wordt begeleid door de politieagenten. De deelnemers fietsen rond 14.30 uur, kort voor aanvang van de wedstrijd, naar het strand waar nog een manifestatie is georganiseerd.

Foto Jeroen Jumelet/ANP Foto Marco de Swart/ANP Foto Jeroen Jumelet/ANP Demonstranten van protestgroep Extinction Rebellion voeren actie tegen de terugkeer van de Grand Prix in de Formule 1 op het circuit van Zandvoort.

Satirische verslaggeving online

De Grand Prix krijgt niet alleen uit de hoek van klimaatactivisten kritiek; al enkele dagen klinkt verontwaardiging uit onder meer de cultuursector. Zo is de online actie ‘Vol Gas Voor Cultuur’ gestart, waarmee op „ludieke wijze” verslag wordt gedaan van de Grand Prix, door onder meer tekstschrijvers van het satirische programma Dit Was Het Nieuws. „De actie is niet bedoeld tégen de Grand Prix, maar juist voor de cultuur”, aldus iniatiefnemer Lieven Cooiman, artistiek leider van het Flint Theater in Amersfoort. „Toen ik vrijdag de beelden zag in Zandvoort waren we heel blij dat er zo’n fantastisch evenement kon plaatsvinden, maar er ontstaat ook woede en verbijstering.”

Op sociale media werden vrijdag al veelvuldig de beelden van de op de been zijnde mensenmassa gedeeld - volgens de geldende coronamaatregelen kan het autosportspektakel alleen doorgang vinden als geplaceerd evenement, terwijl onder meer festivals en andere culturele evenementen zijn geschrapt.