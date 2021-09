Laagste stijging van huurprijzen sinds 1960

De huurprijzen van Nederlandse woningen zijn in juli 2021 met gemiddeld 0,8 procent gestegen vergeleken met een jaar eerder. Dat is de laagste huurstijging sinds 1960, blijkt maandag uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In juli stegen de prijzen van sociale huurwoningen met 0,3 procent bij zowel de woningcorporaties als overige verhuurders. Vorig jaar namen de sociale huurprijzen nog met 2,7 procent toe. In de vrije sector stegen de huurprijzen met 2,2 procent, vorig jaar was dat 3 procent.

In februari besloot het demissionaire kabinet om de huurprijzen in de sociale sector een jaar te bevriezen. Volgens verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) zou dat huurders zes euro per maand netto besparen. Aanvankelijk was het kabinet tegen de maatregel, maar na druk uit de Tweede Kamer werd die toch doorgevoerd. Per 1 juli mogen de huren voor gereguleerde huurwoningen een jaar lang niet stijgen, terwijl de toegestane verhoging vorig jaar nog 6,6 procent kon zijn — afhankelijk van het inkomen van de huurder.

Het CBS noemt deze maatregel als een van de oorzaken voor de relatief lichte stijging van de huurprijzen. Een andere oorzaak is volgens de onderzoekers de maatregel voor een eenmalige verlaging voor huurders bij woningcorporaties voor huurders met een relatief hoge huur en laag inkomen. Circa 2,3 miljoen sociale huurwoningen zijn in handen van woningcorporaties; dat is zo’n 70 procent van alle Nederlandse huurwoningen.