Heel Zandvoort lijkt te genieten van het gebrul

Het geluid, daar gaat het hem om. Het Geluid. Wat voor het ongeoefende oor misschien klinkt als het gebrul van een middelgrote dinosaurus met een ochtendhumeur, is voor de liefhebber een streling voor het trommelvlies. Wilco de Gruijter is zo’n liefhebber. En hij zit deze zondagmiddag op een keukentrap aan de boulevard van Zandvoort. Buiten het circuit. „Ik was graag op de tribune geweest, maar ik ben uitgeloot voor een kaartje. Toch ben ik gekomen, omdat ik dit van dichtbij wilde meemaken. Ik repareer voor mijn werk motorfietsen, en ik kan enorm genieten van het geluid van een goed afgestelde motor.”

De Gruijter wil natuurlijk niet alleen wat horen, maar ook wat zien. De boulevard is echter afgescheiden van het circuit met een lang hek waaraan een zeil is bevestigd dat het zicht op de baan ontneemt. Maar als hij op het plateau van zijn trapje zit en door zijn verrekijker tuurt, kan hij gelukkig tóch een klein stukje van het circuit zien, meldt hij van boven. Verder volgt hij de race op zijn iPad. „Je weet nooit of het volgend jaar om wat voor reden dan ook niet doorgaat, dus zo weet ik in ieder geval zeker dat ik een keer bij de Grand Prix van Zandvoort ben geweest.”

Foto Olivier Middendorp

Iets na drie uur klinkt de collectieve brul van twintig 1,6 liter V6-turbomotoren, vergezeld van het gejuich van de tienduizenden toeschouwers die wel een kaartje hebben weten te bemachtigen. De race begint en de start verloopt goed. Verstappen komt in één stuk de eerste bocht door. Op de boulevard naast het circuit volgen De Gruijter en honderden andere mensen de race via hun telefoon. De tv-app van Ziggo kan de vraag kennelijk maar moeilijk aan, want de beelden horten en stoten. „Hoe doet Max het, ligt hij nog voorop?”, klinkt het hier en daar vertwijfeld. „Ik weet het niet, hij loopt vast”, luidt het antwoord.

Breedbeeldtelevisie

Anderhalve kilometer verderop, richting het centrum van het dorp, is de ontvangst in de voortuin van Herman Ruyter prima in orde. Hij kijkt dan ook met zijn familie op een breedbeeldtelevisie die naar buiten is verplaatst. Het Geluid is er ook. Minder hard dan direct naast het circuit, maar prominent aanwezig. Als een zoemende mug in je oor – een hele grote mug. Ruyter schenkt een biertje in, opgelucht dat de eerste rondes zonder panne voor Verstappen zijn verlopen. Hij zit te genieten, zegt hij. „Ik ben geen enorme fan van Formule 1. Normaal blijf ik er niet voor thuis, maar zo’n feest in je eigen dorp wil je natuurlijk niet missen.”

De sfeer in Zandvoort was perfect de afgelopen dagen, zegt Ruyter. „In feite hebben we hier drie dagen achter elkaar Koningsdag gehad. De mensen waren allemaal vriendelijk. Iedereen ging leuk met elkaar om. Het was gemoedelijker dan op een normale uitgaansavond.”

Snakken naar de overwinning

Weer anderhalve kilometer verderop stijgt in de loop van de race de spanning tot grote hoogten. In eetcafé Rabbel op het Kerkplein klinkt het Geluid uit enorme boxen. Op twee schermen is de race te volgen. Tientallen mensen zitten er op het puntje van hun genummerde stoelen. Regelmatig worden de motoren overstemd door gejuich, als er iets moois gebeurt op de baan.

Foto Olivier Middendorp

Een snelle pitstop, Lewis Hamilton die niet in de buurt van Verstappen weet te komen, een inhaalactie van Verstappens teamgenoot Sergio Pérez: voor alles gaan de handen op elkaar. Het hele café is in Formule 1-sfeer ingericht en iedereen snakt naar de apotheose: een overwinning van ‘Max’.

Eigenaar Marcel Busscher kijkt toe vanaf een kruk. Het stilzitten valt hem zwaar. Hij is heel nerveus, zegt hij. „De hele dag al.” Hij springt op en gaat nog maar een rondje glazen halen. Eenmaal terug tapt hij een biertje voor zichzelf en haalt een fles champagne tevoorschijn. Die gaat nog niet open, want dat zou weleens ongeluk kunnen brengen. Lewis Hamilton klaagt over zijn banden. Busscher denkt er het zijne van. „Hij loopt altijd te janken over de radio.”

Rond kwart voor vijf is het zover: Verstappen koerst onbedreigd op de overwinning af. In café Rabbel begint het gejuich al als de Nederlander nog door de Arie Luyendijkbocht rijdt. Busscher – in Red Bull-tenue – slaakt een kreet en laat de kurk van zijn champagnefles knallen. Het weekend is precies zo gelopen als hij had gehoopt. Een eerste reactie? „Ik heb eigenlijk geen woorden voor wat ik nu voel.” Een paar seconden later krijgt hij toch de geest: „Maxie bedankt, Maxie bedankt!” Het hele café scandeert mee. Busschers personeel draait de oranjebitter open. Iedereen krijgt een borrel van de zaak.

Foto Olivier Middendorp

Even later reflecteert Busscher op wat deze dag betekent voor het dorp. „Wie had dit een paar jaar geleden kunnen denken? Dit zal echt zo’n positieve uitstraling hebben voor Zandvoort. Deze beelden gaan de wereld over; mensen hebben overal kunnen zien wat een fantastische sfeer er hier heerst. Dat gaan we hopelijk de komende jaren merken met toeristen.”

Buiten op straat is het Geluid ondertussen verstomd. Wat rest is het feestgedruis.

