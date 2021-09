Gevangene 930

Naam: Mohammed Ismail

Geboren: 1988 (?) in Doorbini, Afghanistan

Aangehouden: December 2001

In Guantánamo Bay: 7 februari 2002

Verdenking VS: Zou weet hebben van plannen om Amerikaanse troepen in Afghanistan aan te vallen

De Amerikaanse regering was er verlegen mee en probeerde het aantal op papier te drukken, maar in Guantánamo Bay zijn wel degelijk kinderen vastgezet als terroristen. In hun registratie staat vaak alleen een jaartal, via hun vader of hun oom worden ze aan Al-Qaida gelinkt.

Zelfs als je de definitie van het ministerie van Defensie aanhoudt (minderjarig=jonger dan 16 jaar) waren er zeker drie gevangenen kind.

Onder de 18 jaar waren het er zeker vijftien. Maar waarschijnlijk waren het er in werkelijkheid tientallen.

In het geval van de Afghaanse Mohammed Ismail lijkt het erop dat hij zich domweg op het verkeerde moment op de verkeerde plaats bevindt. Hij is waarschijnlijk dertien of veertien jaar als hij in Helmand een baantje zoekt als greppelgraver, maar soldaten hem oppakken en aan de Amerikanen uitleveren.