Fantasierijke maar eendimensionale ode aan het theater

Het eind van het begin van het einde, de nieuwe voorstelling van theatermaker Jetse Batelaan, heeft een tot in de puntjes uitgewerkt concept: de voorstelling speelt zich achterstevoren af. We beginnen bij het moment dat de technici de zaal afsluiten en naar huis gaan, en zien hen dan achteruitlopend het decor van een voorstelling weer ‘opbouwen’. Propjes papier springen uit de vuilnisbak weer terug een hand in, vloerrollen rollen zich als vanzelf weer uit, en na een half uur kom je er eindelijk achter hoe de technicus die met een hoofdverband rondloopt zich heeft bezeerd.

Net als in veel andere voorstellingen van Batelaan lopen er meerdere realiteiten door elkaar heen. Na een paar scènes beginnen er woorden over het podium te zweven, die het publiek rechtstreeks aanspreken. De teksten gaan over werking van het theater en de relatie met de toeschouwer („We zijn blij dat jullie er zijn, zonder jullie zijn we niets”). Het contrast tussen de slapstickachtige terugspoelchoreografie en de gortdroge teksten werkt op de lachspieren.

De directheid van de teksten maakt Het eind van het begin van het einde echter ook nogal eenduidig. Omdat de zwevende zinnen voorschrijven waar je over na moet denken en welke vragen je jezelf daarbij kan stellen, blijft de voorstelling in het betekeniskader van theater-over-theater hangen. Ook een zeer geestige derde lijn, waarin een stuntelende makelaar de in de toekomst in onbruik geraakte schouwburg aan enkele kopers probeert te slijten, benadrukt die focus: met moeite probeert de verkoper aan zijn cliënten uit te leggen wat dat dan precies was, dat ‘theater’. Waar Batelaans werk vaak uitblinkt in een vervreemdende sfeer die een veelheid aan lezingen herbergt, is zijn nieuwste productie een vrij eenduidige ode aan de kracht van het theater en de mensen achter de schermen die het mogelijk maken.

De voorstelling is interessanter als ze het einde van het theater aan het einde van de mensheid verbindt. De teksten leggen het publiek enkele gedachtenexperimenten over een toekomst zonder mensen op. Die worden ingelost in een angstaanjagend slotbeeld, waarin aangevreten en verrotte relikwieën van de populaire cultuur (zoals Spider-Man, Pikachu en Elsa van Frozen) hun opwachting maken in het eindelijk voltooide, post-apocalyptisch aandoende decor.

Dat de laatste vijf minuten meer gelaagdheid in zich dragen dan de twee uur daarvoor geeft echter te denken. Het eind van het begin van het einde wil te graag zijn boodschap overbrengen en beperkt daarmee juist de fantasie van de toeschouwer.

Theater Het eind van het begin van het einde. (8+) Door: Jetse Batelaan, Theater Artemis, Hetpaleis en Het Zuidelijk Toneel. Gezien: 02/9, Theaters, Tilburg. Tournee t/m 14/1. Inl: artemis.nl ●●●●●