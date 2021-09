Botic van de Zandschulp bereikt kwartfinales US Open

De Nederlandse tennisser Botic van de Zandschulp mag zich bij de laatste acht spelers van de US Open scharen. De 24-jarige nieuwkomer was de Argentijn Diego Schwartzman in vijf sets de baas, met een eindstand van 6-3, 6-4, 5-7, 5-7, 6-1. Na vier uur en negentien minuten ging Van de Zandschulp er met de winst vandoor. Het is voor het eerst sinds 2003 dat een Nederlandse man de kwartfinales van de New-Yorkse grandslam bereikt. Daar moet hij het opnemen tegen de Rus Daniil Medvedev, die de Brit Daniel Evans op zondag de baas was.

Van de Zandschulp begon de wedstrijd overtuigend: hij domineerde de partij en dat leverde hem twee sets op. Na die eerste helft wist zijn tegenstander flink terug te komen. Zowel in de derde als de vierde set moest Van de Zandschulp zijn meerdere herkennen in zijn tegenstander, nadat de Nederlander twee matchpoints onbenut liet. In de vijfde set kreeg hij het weer te pakken: hij bracht de stand ogenschijnlijk moeiteloos tot 5-1. Daarop volgde opnieuw drie matchpoints. Met de laatste daarvan sloeg hij zich de kwartfinales in.

De winst van zondag brengt Van de Zandschulp rond de zestigste plek op de wereldranglijst. Niet eerder bereikte hij de mondiale top 100, een prestatie die hem het recht op directe plaatsing bij grandslamtoernooien geeft. Eerder dit seizoen schopte hij het tot de eerste ronde van de Australian Open en de tweede rondes van zowel Roland Garros als Wimbledon. Hij begon dit toernooi als 117e op de mondiale ranglijst. Woensdag moest de nummer elf, de Noorse Casper Ruud, het al tegen hem afleggen.