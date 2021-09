Wie Louis van Gaal van een afstandje observeert, ziet een man die het leven toelacht

Wie Louis van Gaal van een afstandje observeert in de eerste week van zijn terugkeer bij het Nederlands elftal, ziet een man die het leven toelacht. Die in de ernstige wereld van het internationale voetbal vooral aandacht heeft voor al het moois dat de wereld hem voorschotelt. Een jonge zeventiger die geniet van zijn werk, van de sport, van het voetlicht. Meer ontspannen dan ooit, uitbundig lachend voor de camera, knipogend naar een voetbalanalist of fotograaf. Alsof hij nog één keer wil genieten van al het moois dat het internationale podium heeft te bieden.

Misschien zijn het de vijf jaren zonder verantwoordelijkheid voor een voetbalteam die van Louis van Gaal (70) een opgewekter, vrolijker mens hebben gemaakt. Opgeruimd, jolig, soms op het melige af. Hij zei het afgelopen donderdag zelf, op het zonovergoten KNVB-veld in de bossen van Zeist, tussen de WK-kwalificatieduels met Noorwegen (1-1) en Montenegro (4-0) in: „Dat is het voordeel hè, met Van Gaal. Altijd in de zon. En als de zon er niet is, dan schijn ik.” Hij leeft van zulke bespiegelingen – en weet als geen ander wat zijn uitspraken teweegbrengen – in huiskamers, op terrassen, in voetbalmedia: Louis van Gaal is altijd een onderwerp van gesprek.

Het is nog vroeg dag, in zijn derde termijn als bondscoach. De wittebroodsweken zijn net begonnen, en er is nog van alles aan te merken op het spel van Oranje. Zelfs Van Gaals optimisme lijkt wat geforceerd. En toch is al een voorzichtige omslag zichtbaar bij het Nederlands elftal, dat dinsdag in de Johan Cruijff Arena tegen Turkije de koppositie wil veroveren in groep G. Aan het einde van de rit ligt een ticket klaar voor het WK in Qatar, over veertien maanden.

Het draait om vertrouwen tussen spelers en trainer, weet de docent en psycholoog in Van Gaal. Wat hij erin stopt, krijgt hij terug. Hij straalt terwijl hij zijn selectie prijst tijdens een van zijn persconferenties. „Ik vind dat we een hele blije, betrokken groep hebben die verantwoordelijkheid durft te nemen door een eigen mening te geven. Ik denk dat ik niet veel groepen heb meegemaakt die zo zijn.”

Energieke lichaamstaal

Zondagochtend, de dag nadat Montenegro in Eindhoven „helemaal weggespeeld” was, refereerde Van Gaal tegenover het ANP aan zijn oude baan als gymnastiekleraar, waar hij leerde mensen te belonen. „Complimenten uitdelen.” Want hij kent de druk. „Ze voelen dat ze naar het WK moeten. Je moet dat niet onderschatten.”

De energieke lichaamstaal, het optimisme en de duidelijkheid die Van Gaal liet neerdalen op Zeist, missen hun uitwerking niet op een spelersgroep die wil afrekenen met de moeizame periode onder Frank de Boer. Vanaf het moment dat Ronald Koeman het Nederlands elftal verruilde voor FC Barcelona, twee jaar geleden, was een snel vernieuwend Oranje op zoek naar een nieuwe identiteit, een nieuwe speelstijl en een nieuwe status. Onder De Boer was die worsteling goed zichtbaar; zeker bij afwezigheid van de geblesseerde aanvoerder Virgil van Dijk leek het team stuurloos in de eerste WK-kwalificatieduels en op het EK afgelopen zomer.

Van Gaal kan het proces versnellen, is de hoop. Hij liet het eerder zien. Ervaren spelers als Stefan de Vrij, Memphis Depay en Georginio Wijnaldum kennen hem nog uit zijn vorige periode, het WK in Brazilië in 2014, en weten wat hij in korte tijd kan bereiken. Dat proces is geen eenrichtingsverkeer van een bezeten voetbalman. „Als je goede argumenten hebt is hij wel flexibel en luistert hij ook naar je”, zegt De Vrij, die destijds in Brazilië uitgroeide tot een van de beste verdedigers van het WK. Een schaterlachende Van Gaal, theatraal als in zijn beste jaren, ontving de ontboezeming van zijn centrumverdediger met applaus.

Hoop en optimisme zijn dus terug na een periode van onzekerheid onder een weifelende bondscoach. Van Gaal zette iedereen weer op zijn plek en geniet van het werken met jonge, kneedbare talenten als Cody Gakpo, Devyne Rensch, Tyrell Malacia of Jurriën Timber. Toch begon hij zijn missie met het temperen van de hoge verwachtingen, want Van Gaal blijft realist: Nederland is minder goed dan sommige spelers, journalisten en voetbalfans denken. De ploeg hangt al jaren rond de twaalfde plaats op de wereldranglijst, en de roemloze uitschakeling op het EK was geen toeval.

Het zat ook niet tegen

Maar voorlopig ziet Van Gaal liever de zon schijnen. Er is voldoende talent, en hij weet dat hij iets extra’s kan brengen. Na de generatie van Wesley Sneijder, Robin van Persie, Arjen Robben en Rafael van der Vaart staan Oranje-spelers opnieuw op de loonlijst van grote clubs als FC Barcelona, Internazionale, Manchester City, Paris Saint-Germain en Liverpool.

Eerlijk is eerlijk, het zat ook niet tegen, de week van de terugkeer van Van Gaal. In de wedstrijd tegen Noorwegen had Oranje het meeste balbezit, de Noren – via aanvaller Erling Haaland – hadden de beste kansen gehad. En Van Gaal zag vanuit Oslo meer cadeaus zijn kant op komen. Turkije verspeelde thuis tegen Montenegro diep in blessuretijd twee belangrijke punten. Van Gaal, droogjes: „Dat is het geluk dat schijnbaar altijd aan mijn kont hangt.”

Aan Oranje om deze week de eerste interlandperiode van Louis van Gaal positief te eindigen. Dinsdag in de Arena wil hij de leiding nemen in de kwalificatiegroep voor het WK. Dit team moet zich kunnen plaatsen voor het WK in Qatar, weet ook de nieuwe bondscoach. En hij is vastbesloten van elke stap ernaartoe te genieten.