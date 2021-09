Van de Zandschulp verzekert zich na winst van plek in top 100

Tennisser Botic van de Zandschulp heeft zich geplaatst voor de achtste finale van de US Open. Hij won in New York met gemak van de Argentijn Facundo Bagnis met 3-6, 6-0, 6-2, 6-2.

De 25-jarige Van de Zandschulp staat nu virtueel op de 89e plek op de wereldranglijst. Hij begon de US Open op nummer 117.

Het bereiken van de top 100 is een belangrijke mijlpaal voor tennissers. Een plek bij de beste honderd tennissers geeft recht op directe plaatsing voor de grandslamtoernooien. Nederland is sinds augustus 2019 bij de mannen niet meer vertegenwoordigd in de top 100. Robin Haase viel ruim twee jaar geleden terug op de wereldranglijst. (ANP)