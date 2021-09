Slordig Oranje komt laat op gang tegen Montenegro

Eindelijk brak er een vrolijke lach door op het gezicht van Louis van Gaal, maar toen was het al diep in de tweede helft. Het had te lang geduurd, voordat een slordig spelend Nederlands elftal echt op gang kwam tegen Montenegro, nummer 67 op de wereldranglijst van de FIFA. Nederland is daarop de nummer twaalf. Maar uiteindelijk kregen de fans in Eindhoven het voetbalfeestje waarop ze hadden gehoopt. Met een zakelijke 4-0 overwinning werkte de ploeg zelfs nog een beetje aan het doelsaldo, dat aan het eind van het kwalificatietoernooi voor het WK in Qatar doorslaggevend kan zijn.

Voor Van Gaal betekende het, na het gelijkspel in Noorwegen afgelopen woensdag (1-1), de eerste overwinning sinds zijn terugkeer op de bank bij Oranje.

Eerder op de avond won Noorwegen in Riga met 2-0 van Letland, waardoor Nederland en de Noren na vijf duels in groep G beide op tien punten staan. Turkije, dat won in Gibraltar (3-0), blijft koploper in de groep met elf punten. Komende dinsdag ontmoeten Nederland en Turkije elkaar in de Johan Cruijff Arena. Dat duel is cruciaal voor Oranje, dat op jacht is naar de leiding in de groep. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK in Qatar. Voor de nummer twee is de weg naar het eindtoernooi een stuk lastiger.

Nederland, voor het duel tegen Montenegro uitgeweken naar Eindhoven, kwam zaterdagavond langzaam op gang. De Montenegrijnen bleven redelijk overeind door het lage tempo van Oranje, dat net als tegen de Noren vooral balbezit had en al breiend naar gaten zocht in de verdediging van de tegenstander. Maar het spel was slordig, er zat weinig verrassing in en veel passes kwamen niet aan.

Vlammend schot

Na een kwartier kwam er wat leven in de brouwerij, toen Memphis Depay met een vlammend schot de vuisten raakte van doelman Matija Sarkic. Uit de corner die daaruit voortkwam volgde een scrimmage die veel gelijkenis vertoonde met een fase uit een rugbywedstrijd, maar opnieuw ontsnapte Montenegro aan een achterstand.

Het tempo ging wat omhoog, en Oranje kreeg meer kansen. Davy Klaassen was twee keer dicht bij de openingstreffer. Eerst schoot de Ajacied net over, en even later kopte hij een scherpe voorzet van Cody Gakpo keihard op de lat.

De druk op de defensie van Montenegro werd te groot, kansen volgden elkaar snel op, onder meer voor Gakpo. Acht minuten voor rust viel eindelijk de bevrijdende treffer voor het Nederlands elftal. Memphis Depay stuurde met een schitterende beweging zijn tegenstander Dusan Lagator het bos in; die zag geen andere oplossing dan de aanvaller van FC Barcelona vast te houden. Depay schoot de toegekende penalty feilloos binnen (1-0).

In de tweede helft bleef Nederland dominant, had veruit het meeste balbezit, maar net als voor rust ontbrak vaak de zuiverheid. De adem van de Oranjefans stokte even in de keel toen debutant Tyrell Malacia blunderde in de eigen verdediging. Hij schoof de bal in de voeten van aanvaller Stefan Mugosa, maar die schrok zo van het buitenkansje dat hij de bal hoog over het doel van Justin Bijlow schoot.

Cadeaus voor Mugosa

Mugosa, in het dagelijks leven spits bij de Zuid-Koreaanse club Incheon United, wist niet wat hem overkwam in Eindhoven; hij kreeg in Oranjes laatste linie ook cadeautjes van Georginio Wijnaldum en Stefan de Vrij, maar ook die waren niet aan hem besteed.

De ploeg van Van Gaal bleef zoeken naar de tweede treffer. Wijnaldum was dichtbij een treffer, maar na ruim na een uur spelen brak opnieuw Depay door de Montenegrijnse verdediging heen. Hij schoot hard in de korte hoek (2-0), zijn dertigste treffers in dienst van Oranje.

Daarmee werd het verzet van tegenstander definitief gebroken. Wijnaldum knalde de 3-0 binnen, kort daarop gevolgd door een uithaal van het grote PSV-talent Cody Gakpo, die een kwartier voor tijd zijn eigen publiek trakteerde met een prachtig krul in de kruising.

Wijnaldum gaf na afloop voor de camera’s van de NOS aan dat de ploeg een overwinning in deze wedstrijd wel kon gebruiken. „Na het EK en de wedstrijd tegen Noorwegen, waarover we teleurgesteld waren, snakten we naar een goed resultaat. We hebben het nog steeds in eigen hand, maar het moet wel verbeteren. Zoals we beginnen in de eerste helft, en in de tweede helft, dat is niet goed. Het kan zo 1-1 worden.”

Wijnaldum kijkt na de komst van Van Gaal wel optimistisch naar de toekomst. „We hebben een jonge ploeg die nog veel moet leren. Dat heb je gezien op het EK. Maar we staan er voor open. Het kan nog veel beter, maar dat moeten we laten zien. Dinsdag kunnen we tegen Turkije een hele grote stap zetten. We kunnen daar een directe concurrent een tik geven.”