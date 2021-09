Onrust in Montenegro om inauguratie van nieuwe Servisch-orthodoxe patriarch

In de Montenegrijnse stad Cetinje zijn zaterdag demonstranten en oproeragenten slaags geraakt tijdens een manifestatie tegen de inauguratie van een nieuwe leider van de daar gevestigde Servisch-orthodoxe kerk. In de stad wordt zondag de bisschop Joanikije II geïnaugureerd. Zijn voorganger overleed aan Covid-19.

„Dit is geen Servië!”, riepen de enkele duizenden demonstranten zaterdag, zo citeert persbureau AP. In de stad werd met de nationale vlag van Montenegro - rood met een tweekoppige adelaar - gezwaaid. Actievoerders probeerden met autobanden en vuilnisbakken blokkades op te werpen in en rondom de stad, zodat de plek van de inauguratie onbereikbaar wordt. Volgens persbureau Reuters heeft de politie op enkele plaatsen traangas ingezet om demonstranten uiteen te drijven.

Afscheiding

Montenegro scheidde zich in 2006 af van buurland Servië, na een referendum. De belangrijkste Montenegrijnse kerk bleef echter verbonden aan de Servisch-orthodoxe traditie. Die band met Servië leidt geregeld tot spanningen binnen Montenegro, waar ongeveer een derde van de bevolking zich identificeert als Servisch. Vorig jaar speelde de kerk een belangrijke rol bij de maatschappelijke onrust die leidde tot de val van de vorige regering, die toenadering zocht tot het Westen. De huidige regering heeft meer banden met Rusland en Servië.

De kloof bleek ook zaterdag: terwijl in Cetinje veel onrust was, kwamen in de hoofdstad Podgorica duizenden mensen samen om het hoofd van de Servische kerk, Porfirije, te verwelkomen. De patriarch arriveerde daar in de middag, om een dag later de inauguratie van de nieuwe bisschop te kunnen bijwonen. Volgens AP waren veel van de mensen die hem in de Montenegrijnse hoofdstad toejuichten per bus vanuit Servië overgekomen.

