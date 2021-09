Lyft en Uber staan chauffeurs bij wegens strenge nieuwe abortuswet Texas

Taxi-apps Lyft en Uber zullen alle juridische kosten dekken wanneer een van hun chauffeurs wordt aangeklaagd onder de zeer strenge nieuwe abortuswet in de Amerikaanse staat Texas. Dat hebben de twee bedrijven vrijdag bekendgemaakt. Vrouwen in die staat mogen hun zwangerschap na zes weken niet meer laten beëindigen. Iedereen die een vrouw daarbij helpt, is strafbaar en kan worden aangeklaagd door burgers in het civiele recht. Dat geldt voor zowel artsen, familieleden, als een chauffeur die de vrouw naar een abortuskliniek brengt.

In een verklaring schrijft Lyft dat chauffeurs nooit verantwoordelijk zijn voor de bestemmingen van hun passagiers. Volgens het bedrijf hoeven klanten bovendien nooit met de chauffeurs te delen waar zij naartoe gaan en waarom. Lyft noemt de nieuwe abortuswet in Texas, die afgelopen woensdag van kracht werd, „onverenigbaar met het basisrecht op privacy van mensen, onze eigen richtlijnen en onze waarden als bedrijf”. Uber sluit zich daarbij aan.

Naast het opvangen van juridische kosten bij aanklachten tegen chauffeurs doneert Lyft 1 miljoen dollar (ongeveer 841.000 euro) aan ‘Planned Parenthood’. Deze Amerikaanse non-profitorganisatie zet zich in voor de rechten van zwangere vrouwen en pleit voor een menselijker abortusbeleid.

Juridisch getouwtrek

Door de nieuwe wet mogen vrouwen in Texas die langer dan zes weken zwanger zijn, het moment dat een hartslag kan worden waargenomen bij de foetus, geen abortus meer plegen. Veel vrouwen weten pas na de zesde week dat ze in verwachting zijn. De vrouwen zelf kunnen overigens niet worden aangeklaagd. Dat heeft te maken met een uitspraak van het Hooggerechtshof in 1973, waarin werd bepaald dat abortus in de Verenigde Staten is toegestaan zolang de foetus nog niet levensvatbaar is, ongeveer tot 24 weken.

Organisaties die tegen abortus zijn, hopen echter dat er een streep gaat door de uitspraak uit 1973. Een stap daartoe is mogelijk een zaak die binnenkort dient bij het Hooggerechtshof. Het hof buigt zich komende herfst over een nieuwe wet uit Mississippi, waardoor abortus na vijftien weken verboden zou zijn.

Ondanks teleurstelling over het van kracht worden van de nieuwe Texaanse abortuswet, heeft de non-profitorganisatie Planned Parenthood vrijdag een kleine overwinning geboekt in een rechtbank. De organisatie had de anti-abortusorganisatie ‘Texas Right to Life’ voor de rechter gedaagd om te eisen dat hun leden geen medewerkers van Planned Parenthood kunnen aanklagen. Amerikaanse media schrijven vrijdagavond dat de rechter oordeelde dat de nieuwe Texaanse wet „waarschijnlijke, onherstelbare en dreigende schade” zal veroorzaken voor Planned Parenthood. Daardoor mag Texas Right to Life voorlopig geen civiele rechtszaken aanspannen tegen de organisatie.

Texas Right to Life schrijft in een reactie op Twitter dat mensen die niet werken voor de anti-abortusgroep wel nog Planned Parenthood kunnen aanklagen, ondanks de gerechtelijke uitspraak. Daarnaast had Texas Right to Life een website in het leven geroepen, waarop mensen anoniem informatie konden delen over iemand die hulp had geboden bij een abortus na de zesde week. De site is vooralsnog offline omdat het de servicevoorwaarden van de host zou hebben geschonden.

