Formule 1-coureur Räikkönen mist Grand Prix door positieve coronatest

De Finse Formule 1-coureur Kimi Räikkönen is positief getest op het coronavirus en kan daarom dit weekend niet deelnemen aan de Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Dat heeft zijn team Alfa Romeo zaterdag bekendgemaakt via Twitter. Räikkönen, die woensdag al aankondigde na dit seizoen te stoppen, heeft geen symptomen van Covid-19 en voelt zich goed. Hij zit in quarantaine in zijn hotel.

Räikkönen, wereldkampioen in 2007 bij Ferrari, wordt vervangen door enkelvoudig Grand Prix-winnaar Robert Kubica. De Pool Kubica reed bij de Grand Prix van Abu Dhabi in 2019 zijn laatste race als Williams-coureur. De afgelopen twee jaar was hij reserverijder bij Alfa Romeo.

Dit weekend is de eerste Nederlandse Grand Prix in 36 jaar. De straten van Zandvoort vulden zich vrijdag al met vele duizenden Formule 1-fans die op weg naar het circuit waren.

