Aan 0,038 seconde heeft Verstappen precies genoeg

De schuifdeur in het mobiele hoofdkwartier van Red Bull Racing gaat open, en daar komt Max Verstappen naar buiten. De Nederlandse coureur, zijn raceoverall half afgestroopt, daalt de trap van het motorhome af. Hij spot oud-coureur Jan Lammers en geeft hem een boks. Op zijn gemak wandelt hij richting de uitgang van het rennerskwartier. Cameraploegen rennen mee.

Het is kwart voor drie. Over een kwartier begint de kwalificatie, misschien wel de belangrijkste sessie van het Grand Prix-weekend op Zandvoort. Inhalen is op het krappe, bochtige circuit moeilijk. Het is dus van groot belang om vooraan te beginnen. Het 70.000 man sterke oranjelegioen langs de baan verwacht niets minder van zijn favoriet.

Maar druk? Daar heeft Verstappen ogenschijnlijk geen last van. Hij wurmt zich soepel om de toegangspoortjes van de paddock heen en neemt al keuvelend plaats in een groot uitgevallen buggy in de donkerblauwe teamkleuren. De chauffeur zet het ding in beweging en stuurt de pitstraat in. Zodra de hoofdtribune Verstappen in de gaten krijgt, stijgt een gejuich op alsof Verstappen al in zijn Formule 1-auto langs komt denderen.

Aangekomen in de pits trekt Verstappen zijn overall omhoog, doet zijn voor de gelegenheid rood-wit-blauw gespoten helm op en stapt in de cockpit. Het stoplicht bij het einde van de pits springt op groen. Drie minuten later rijdt Verstappen zijn garage uit, de Tarzanbocht in. Rook van oranjefakkels trekt over de tribunes.

De kwalificatie vindt plaats volgens een afvalsysteem in drie delen: in deel één en twee vallen de langzaamste vijf rijders telkens af, waarna de snelste tien in het laatste deel strijden om de pole position.

'We liggen eruit'

Verstappen heeft aan één rondje genoeg om een tijd neer te zetten waarmee hij gemakkelijk de eerste schifting overleeft. Maar bij zijn teamgenoot Sergio Pérez gaat het mis. De eerste ronde van de Mexicaan is te langzaam en bij zijn tweede poging verrekenen Pérez en het Red Bull-team zich: nét voor hij over start/finish komt om aan zijn ronde te beginnen, is de tijd om. „We liggen eruit”, vertelt het team Pérez over de boordradio. Teleurgesteld slaat hij zijn hand op zijn helm.

De kwalificatie gaat verder. Twee keer gaat tijdens het tweede bedrijf de rode vlag uit, telkens omdat er een Williams-coureur de grindbak in is gevlogen. George Russell weet weer terug op het asfalt te komen, Nicholas Latifi rijdt zijn blauw-witte auto zo stevig in puin dat van rijden vandaag geen sprake meer zal zijn.

Dj’s zetten tijdens de onderbreking de volumeknop nog maar eens open. Beats dreunen over het circuit, mannen in leeuwenpakken hossen op en neer op de tribune tegenover de pits. Daar zit Verstappen rustig te wachten in zijn auto, wetende dat zijn tijd ruimschoots snel genoeg is om door te gaan naar Q3, het allesbeslissende laatste kwalificatiegedeelte.

Twaalf minuten, zoveel tijd hebben de coureurs in Q3 om de ultieme ronde te rijden die hen een zo hoog mogelijke positie op de startopstelling oplevert. Verstappen gaat als een van de eersten het circuit op en legt het parcours af in 1.08,923 – de snelste ronde van het hele raceweekend, dik drie tienden van een seconde vóór Lewis Hamilton, zijn grootste concurrent.

Max Verstappen stapt na de kwalificatie juichend zijn auto uit. Foto Francisco Seco/AFP

Maar het kán nog sneller. Drie bochten voor de finish heeft Verstappen even moeten corrigeren om een slinger van zijn Red Bull op te vangen. Het kost hem een fractie van een seconde.

Met nog drie minuten op de klok gaat de Nederlander weer de pits uit, voor een allerlaatste poging. Hij sleurt de matblauwe racewagen nog één keer over het asfaltlint door duinpannen waar de g-krachten hem met geweld in zijn stoel drukken en over heuveltoppen waar hij juist even verderlicht is. Dit keer blijft de auto goed in het spoor.

Verstappen rijdt het rechte eind op, met ruim 300 kilometer per uur richting de finish. Op de tribune links naast hem volgt een golf van opspringende fans zijn auto. Verstappen noteert 1.08,885 – oftewel 38 duizendsten van een seconde sneller dan zijn eerste poging.

Pole position

Alleen Lewis Hamilton kan het volksfeest nog verpesten. Hij jaagt zijn Mercedes sneller door de laatste sectie van het circuit dan wie ook, maar genoeg is het niet. Verstappen heeft de pole position binnen. Zijn voorsprong: 38 duizendsten van een seconde.

In de pitbox van Red Bull vallen de monteurs elkaar om de nek. De sprint van de start naar de scherpe Tarzanbocht is maar kort, zullen ook zij zich realiseren. Als Verstappen zondagmiddag enigszins goed van zijn plek komt, heeft Hamilton amper kans om hem aan te vallen. En wie voorop rijdt bij het uitkomen van bocht één, heeft vanwege de geringe inhaalmogelijkheden de beste papieren voor de zege.

Toch kan Verstappen nog niet achterover leunen. De miskleun van Pérez kan Mercedes tijdens de race een belangrijk voordeel geven. Als het kampioensteam Verstappen niet op de baan kan passeren, dan maar via een uitgekiende pitstopstrategie. En met Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas op de derde startplek en Pérez in de achterhoede, heeft Mercedes één pion meer in het spel dan Red Bull.

Niemand wil daaraan denken als Verstappen zijn auto voor de hoofdtribune parkeert, bij een bord waar groot het nummer 1 op staat. De coureur klimt uit zijn cockpit, gaat op de neus van de wagen staan en draait zich naar de fans. Gejuich overstemt de Formule 1-tune die uit de speakers schalt. Verstappen balt zijn vuist. Het lijkt alsof de overwinning al een beetje binnen is.