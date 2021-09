Zes wetenschappers krijgen Spinoza- en Stevinpremies

Vier wetenschappers ontvangen de Spinozapremie en twee de Stevinpremie, de hoogste onderscheidingen in de Nederlandse wetenschap. Dat heeft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) vrijdag bekendgemaakt. De wetenschappers krijgen ieder een geldbedrag van 2,5 miljoen euro, voor wetenschappelijk onderzoek en activiteiten waarbij kennis wordt benut.

Marc Koper, hoogleraar katalyse en oppervlaktechemie aan de Universiteit Leiden, krijgt de Spinozapremie omdat hij volgens de NWO cruciale bijdragen levert aan het vergroenen van de energievoorziening en de chemische industrie. José van Dijck, hoogleraar media en digitale samenleving aan de Universiteit Utrecht, krijgt de premie omdat haar inzichten volgens de NWO helpen „de maatschappelijke impact van nieuwe media te begrijpen”.

De andere twee Spinozapremies gaan naar Lieven Vandersypen en Maria Yazdanbaksh. Vandersypen is professor in de quantum-nanowetenschappen en wetenschappelijk directeur van QuTech. Volgens de NWO is hij een visionair die zijn veld verder brengt door samenwerkingen te zoeken binnen en buiten de wetenschap. Yazdanbaksh is hoogleraar cellulaire immunologie van parasitaire infecties aan de Universiteit Leiden en afdelingshoofd parasitologie bij het UMC. Dankzij haar onderzoek wordt het mogelijk zowel betere vaccins te ontwikkelen tegen parasitaire infecties als betere geneesmiddelen tegen ontstekingsziekten.

Stevinpremies

Bij de Spinozapremie ligt de nadruk op het wetenschappelijke werk en fundamentele vraagstukken, voor de Stevinpremie wordt gekeken naar de maatschappelijke impact van het onderzoek. Bart Jacobs en Judi Mesman ontvangen die tweede prijs.

Jacobs is hoogleraar security, privacy and identity aan de Radboud Universiteit Nijmegen en een internationaal bekende cybersecurityspecialist. Mesman is hoogleraar in de Interdisciplinaire studie van maatschappelijke uitdagingen bij Universiteit Leiden en decaan van het Leiden University College in Den Haag. Ze doet onderzoek naar de intergenerationele overdracht van sociale normen en gedragspatronen in verschillende culturele contexten en de gevolgen daarvan voor ongelijke kansen en vooroordelen in de maatschappij.

Alle wetenschappers ontvangen de premie voor hun „uitmuntende, baanbrekende en inspirerende werk”, schrijft de NWO. De prijzen worden op 13 oktober uitgereikt.