‘We hebben de markt mee, er komen steeds meer singles’

Harold: „We hebben elkaar leren kennen tijdens een weekend voor hoogopgeleide singles dat ik zelf had georganiseerd. Ik werkte in de reclamewereld en ben gaan onderzoeken of ik naast mijn werk een bedrijfje op kon zetten. Iets met feesten in een landhuis en reizen voor singles, ook vanuit de gedachte dat het weleens tijd werd om een vrouw te vinden. Ik was toen 33. Ik plaatste een advertentietje voor een weekend in Spa en het liep meteen storm.”

In het kort Harold (53) en Sonja Blanken (48) wonen met hun zoons Guus (14) en Pelle (12) in Arnhem. Tot corona uitbrak, runden ze samen VillaVibes, een bureau dat reizen organiseert voor hogeropgeleide singles. Harold doet dat nu in zijn eentje. Sonja, die ooit als verloskundige werkte, had daarnaast een coachingpraktijk. Ze werkt sinds april dit jaar als stagecoördinator bij de Verloskunde Academie Amsterdam. Ze verdienen samen tweeëneenhalf keer modaal.

Sonja: „In het twintigste weekend was ik een van de gasten. Ik kwam uit een soapachtige toestand met een verbroken relatie, al mijn vriendinnen hadden al kinderen, ik miste gezelschap. Wat kan me gebeuren tijdens zo’n weekend, dacht ik.”

Harold: „Het was geen liefde op het eerste gezicht, maar we hadden het wel meteen leuk met elkaar.”

Sonja: „Al een half uur na aankomst vroeg Harold me of ik de tafel wilde dekken. Dat vond ik gek, als betalende gast. Ik vertelde hem dat een gedekte tafel veel leuker staat als de gasten aankomen.”

Harold: „Sonja had meteen verbeterideeën voor de weekenden. Zij is van de puntjes op de i, ik van de grote lijnen.”

Sonja: „We bleken in Amsterdam heel dicht bij elkaar te wonen. We vonden elkaar leuk, maar pas na een maand of vier hadden we officieel verkering.”

Harold: „En twee maanden later is ze bij mij ingetrokken.”

Sonja: „Ik werkte in die tijd als verloskundige en Harold verzorgde naast zijn werk weekenden voor singles.”

Goed evenwicht

Harold: „Elke maandag was ik gesloopt. Ik zag dat ik inmiddels mijn brood zou kunnen verdienen met VillaVibes, zoals ik mijn bedrijf had genoemd. Dat vond ik veel leuker dan de reclamewereld. Sonja is tot 2009 in de zorg blijven werken en is toen gaan meehelpen in VillaVibes.”

Sonja: „VillaVibes organiseert reizen voor singles. Geen datingreizen, maar reizen om nieuwe contacten op te doen. We zorgen altijd voor een goed evenwicht tussen mannen en vrouwen.”

Harold: „Ons spitsuur was altijd Kerst en Oud en Nieuw. Dan waren we telefonisch 24 uur per dag stand-by voor onze medewerkers, ook tijdens ons kerstdiner.”

Sonja: „En in juli en augustus, dan was het ook druk. Zomer 2019 hadden we 1.500 mensen op een beachfestival in Zandvoort.”

Harold: „En toen kwam corona. Ik heb er niet wakker van gelegen, maar de eerste maand had ik wel serieus stress. Mijn grote angst was dat we ons huis moesten verkopen. Maar toen duidelijk werd dat de overheid met steunmaatregelen kwam, zijn we ons gaan voorbereiden op de tijd ná corona: fit blijven en een sterke band met onze klanten onderhouden, zodat we na de pandemie heel sterk verder zouden kunnen gaan.”

Sonja: „We hebben nog nooit zo’n rustige Kerst gehad als in 2020. Op Valentijnsdag 2021 kregen we van een groep klanten een bedrag op onze rekening met de boodschap ‘Hou vol’. Dat was heel ontroerend.”

Harold: „We hebben ongeveer een ton verloren, gelukkig niet zoveel als we vreesden. We hebben de coronatijd vooral gebruikt om ons voor te bereiden op de grote groei die we na corona verwachtten. We bouwden een nieuwe website, we hebben een nieuw boekingssysteem en we hebben geadverteerd in een tijd dat geen enkele reisorganisatie adverteerde. Door corona waren we de waan van de dag kwijt en dat gaf tijd en ruimte voor aanpassingen en verbeteringen.”

Sonja: „We hebben VillaVibes lang samen gerund, maar ik miste de zorg wel. Corona maakte het voor mij makkelijker om terug te keren naar mijn oude werkomgeving. Sinds 1 april ben ik stagecoördinator aan de Verloskunde Academie in Amsterdam. Ik werk drie dagen, waarvan twee thuis.”

Geluksmomenten

Harold: „Inmiddels gaat het beter dan ooit met VillaVibes. We hebben nu negen medewerkers, één meer dan vóór corona. Sinds juni organiseren we weer reizen naar het buitenland, al kiezen veel klanten nog voor Nederland. Als je single bent en een jaar thuis hebt gezeten, wil je er echt wel uit. We hebben nu meer boekingen dan vóór corona.”

Sonja: „We proberen een goede balans te vinden tussen thuis en werk. De BV Blanken moet net zo goed draaien als VillaVibes. Zowel thuis als in ons werk zijn plezier en intimiteit de kernwaarden. Zo eten we ’s morgens en ’s avonds altijd samen met de kinderen.”

Harold: „Ja, onze geluksmomenten zijn echt met de kinderen.”

Sonja: „In de zomer kunnen we normaal gesproken maximaal tweemaal één week met vakantie. Dan doen we glampingachtige dingen, vaak in Nederland. En in de meivakantie gaan we vaak naar een Zuid-Europese bestemming om voor VillaVibes excursies en restaurants uit te zoeken.”

Harold: „We geven geld uit aan de sauna, uit eten gaan en weekendjes weg met de kinderen. En we pakken uit als er vrienden komen eten. We zijn niet van die spullenmensen.”

Sonja: „We geven liever geld uit aan ervaringen.”

Harold: „Ik denk dat we nog jaren door kunnen gaan met VillaVibes. We hebben de markt mee, er komen steeds meer singles. We voelen dat VillaVibes er nog steeds toe doet.”

Sonja: „Ja, verbinden van mensen geeft voldoening. Corona heeft ons veel gekost én veel opgeleverd. Het heeft de boel opgeschud. Onze rijdende trein kreeg een soort tussenstation.”

In Spitsuur vertellen stellen en singles hoe zij werk en privé combineren. Meedoen? Mail naar werk@nrc.nl

Hoe doen zij het? Opstaan Guus en Pelle staan al om 6.30 uur op omdat ze per fiets naar school gaan in Nijmegen. Het gezin ontbijt om 7 uur. Daarna gaat Harold mediteren. Sonja zit om 8.30 uur achter de pc thuis, Harold arriveert om 9.30 uur bij VillaVibes. Wonen Het gezin woont in een twee-onder-een-kapwoning uit de jaren 30 in Arnhem. Vervoer Harold, Sonja, Guus en Pelle doen bijna alles op de fiets. Voor de vakanties en de overige lange afstanden gebruiken ze de auto. De rest doen ze per trein. Sport Harold en Sonja doen aan wielrennen, fitness en hardlopen. Hun zoons zitten allebei op voetbal. Sparen Sonja en Harold sparen voor meer vrije tijd later en voor hun pensioen. Laatste grote uitgave Een labradorpup, die het goed kan vinden met de „gestoorde” poes. De liefde is niet wederzijds. Bedtijd Sonja en Harold laten om 23.00 uur de hond uit en gaan rond 23.30 uur slapen.