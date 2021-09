Over coronamaatregelen gaat het amper in Zandvoort, ‘ik snap dat het wringt’

„Goedemorgen Zandvoort!” „Gate 1 en 2: die kant op!” „Fietsen, ja hoor, deze kant!” „Bahrein! Hier kunt u fietsparkeren!”

„Sochi? Nee, da’s helemaal terug.”

„En wel genieten hè!”

Gewapend met een megafoon vervult Jan Smits vol enthousiasme zijn rol als ‘wegwijzer’ en hoeder van fietsparkeerplaats ‘Bahrein’. Het loopt tegen negenen, en hoewel het eerste oefenrondje pas over ruim een uur zal worden gereden, trekt er al een flinke stoet racefans richting het circuit. Vrijwilligers Jan en Margriet Smits uit Arnhem stonden vanochtend al om half zeven op hun post. Ze doen dit soort werk al twintig jaar, zegt Jan (63) vanuit een scheidsrechtersstoel. Margriet (62): „Formule 1, voetbal, BMX – we vinden alles leuk. Het is gewoon fantastisch werk. Je hebt de hele dag te maken met vrolijke mensen.”

Hun taak is deze vrijdagochtend het managen van ‘Bahrein’, een van de zeven megafietsenstallingen die tijdelijk in en om Zandvoort zijn neergezet. Ze dragen namen van internationale Formule 1-circuits, zoals Yas Marina of Sochi. Om het risico op een verkeersinfarct te verkleinen, zijn bezoekers van de Dutch Grand Prix de afgelopen maanden aangemoedigd om op de fiets te komen. Het wemelt op de weg naar Zandvoort dan ook kilometerslang van de gele verkeersborden. En van de oranje en zwart-wit-geblokte Gazelles, geregeld door een sponsor. Daarmee kunnen vip’s ‘geheel emissievrij’ naar het circuit rijden.

Foto Olivier Middendorp

Zee van sturen

Het offensief lijkt geslaagd. Ineke Kope (75) ziet het plantsoen voor haar appartement aan de Van Lennepweg langzaam veranderen in een zee van sturen. Vanaf haar balkon slaat ze de boel gade, gekleed in witte ochtendjas. „Dit is toch geweldig?” Zolang ze zich een beetje sportief gedragen, vindt Kope het „echt gezellig”, al die fans in haar dorp. „Het zal hier zondag wel helemaal een gekkenhuis worden.”

Naast de bloeiende hortensia’s wappert de finishvlag die ze een paar dagen geleden nog snel is gaan kopen. „Ze waren bijna overal uitverkocht, toch Rob?”

Buurman Rob Harms (52) is gisteren al een kijkje gaan nemen op het circuit, tijdens de speciaal voor omwonenden georganiseerde Zandvoortdag. „Dat was zo’n beleving! Er staan megagrote tribunes en het terrein van de Slotemakers Slipschool is helemaal omgetoverd tot evenementengebied.” Alle Zandvoorters wilden komen spieken, zegt Harms. „Het was gi-gantisch druk.”

Rob Harms en Ineke Kope wonen al meer dan vijftig jaar in dit kustdorp – Harms is er zelfs geboren. Het circuit in de duinen hóórt bij Zandvoort, vinden ze. Het geluid van brullende motoren is volgens Kope het mooiste wat er is. „Prachtig. Als het straks begint, zet ik de ramen open zodat ik het extra goed kan horen.” Harms: „Dat geluid, daar zit heel Zandvoort op te wachten.”

Foto Olivier Middendorp

Camping

Een paar kilometer verderop, in het 538 Dutch Grand Prix Village, is de F1 niet alleen te horen, maar ook te zien. „We kunnen vanaf hier gewoon tv-kijken!”, roept Bobby Vroegh (46) vanuit zijn campingstoel naar zijn vriend Danny (38). Hun paars-groene koepeltentje heeft inderdaad uitzicht op een van de grote schermen bij de tribune. De camping ligt pal naast het Scheivlak-gedeelte van de baan.

Hoe hebben ze geslapen?

Danny: „Het was letterlijk en figuurlijk kramperen.”

Bobby: „Weet je wat het is? Wij zijn best groot, en die tent is best klein. Ik lag met mijn voeten buiten het luchtbed en met mijn hoofd tegen een nat tentdoek.”

De Brabanders hebben lang uitgekeken naar deze dag. „Anderhalf jaar zo’n beetje.” Het enige wat ze jammer vinden, is dat er naast de races niets te doen is. Bobby: „Het is gewoon balen dat alles wat je geboekt had er niet is. Geen muziek, niks. Je wil ’s avonds een beetje lekker uit je dak kunnen gaan en nu zit je hier voor je tentje. Het is een dooie boel. En je betaalt nog steeds hetzelfde.” Hun campingplek kostte 400 euro per persoon – het tentje mogen ze voor dat geld wel houden.

Foto Olivier Middendorp

Corona

Over coronamaatregelen gaat het weinig op de camping. Het slaat ook eigenlijk nergens op vindt Bobby Vroegh. „We gaan straks toch met 70.000 man richting het circuit. Mensen blijven niet zitten, ik heb dat vorige week in Spa ook gezien. Tot de controle van de corona-app moest je een mondkapje op, maar daarna ging er een hele andere wereld open. Iedereen zat hutjemutje. En dat circuit is twee keer zo groot als hier.”

Eline van Velzen (29) verheugt zich op haar eerste Grand Prix, maar verbaast zich er ook over dat het evenement toch door kon gaan. „Ik vind het wel moeilijk aan mensen te verkopen. ‘Kijk, ik ga lekker wel en jij hebt kaarten voor iets anders en dat mag niet’.”

Ja, zegt haar man Vincent (28). „Ik snap ook dat dat wringt. Maar als het kan, ga je er wel gebruik van maken.”