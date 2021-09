Deze foto’s laten zien waar de nieuwe generatie beeldmakers zich mee bezighoudt

Voor de vijftiende keer nodigde het Amsterdamse fotomuseum Foam jonge fotografen uit om hun portfolio's in te zenden voor de Talent Call. Ruim 1.800 fotografen uit 72 landen gaven dit jaar aan die oproep gehoor. De inzendingen vormen samen een intrigerende barometer van actuele ontwikkelingen in de hedendaagse fotografie. Twintig fotografen zijn geselecteerd om hun werk te tonen op de online tentoonstelling Foam Talent 2021 . De rode draad door het werk van de talenten is de focus op wat Foam de ‘condition humaine’ noemt. Veel van de werken gaan over herkomst, migratie, ontheemding en diaspora. Van een leven in lockdown tot een leven op de vlucht: deze foto's tonen waar de nieuwe generatie beeldmakers zich mee bezighoudt.