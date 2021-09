Urgenda-doel mogelijk gehaald, blijkt uit nieuwe emissiecijfers

De uitstoot van broeikasgassen in 2020 was 25,4 procent lager dan in 1990. Dat blijkt uit voorlopige cijfers die het Rijksinstiuut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vrijdag heeft gepubliceerd. Dit percentage zou betekenen dat Nederland het Urgenda-doel heeft gehaald.

Het gaat daarbij niet alleen over CO₂, maar ook over andere luchtverontreinigende stoffen, zoals fijnstof en ammoniak. In 2015 dwong milieuorganisatie Urgenda via de rechter af dat de uitstoot van broeikasgassen eind 2020 met minstens een kwart moest zijn verminderd ten opzichte van 1990. De actiegroep laat aan persbureau ANP weten dat de overheid „ontzettend mazzel” heeft als het door de rechter opgelegde doel inderdaad gehaald is. „Misschien hebben we het vorig jaar net gehaald, maar zonder de coronacrisis was dat nooit gelukt”, zegt Urgenda-directeur Marjan Minnesma. Ze concludeert daaruit dat „de overheid niet van plan was het vonnis van de rechter na te komen”. Het RIVM benadrukt dat de lockdownmaatregelen weinig effect hebben gehad op de lagere uitstoot.

De cijfers laten in 2020 een afname van broeikasgassen zien die duidelijk groter is dan vorige jaren. Het RIVM denkt dat dit met name komt door minder gebruik van steenkool voor de elektriciteitsproductie. Door de lockdownmaatregelen is vooral de uitstoot van het personenverkeer lager, verder is het effect van de lockdownmaatregelen beperkt. De uitstoot uit de industrie bleef vrijwel gelijk met vorig jaar.

Het percentage is een voorlopig cijfer, omdat het RIVM in het najaar nog controles en aanpassingen uitvoert over de data en de methodes van het instituut constant verbeteren. Volgens een woordvoerder van RIVM is de foutmarge zo’n 3 procent en kan het uiteindelijke cijfer nog uitkomen tussen de 24 procent (te laag volgens de Urgenda-doelstelling) en de 27 procent. De uiteindelijke cijfers worden in januari 2022 verwacht. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het RIVM maakten eerder dit een schatting van de CO₂-uitstoot in 2020, toen bleek het percentage steken op een daling van 24,5 procent ten opzichte van 1990.