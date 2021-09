Moordenaar Hümeyra nieuwe getuige in zaak Nicky Verstappen

Bekir E., de 34-jarige man die is veroordeeld voor de moord op de Rotterdamse scholiere Hümeyra (16), is de nieuwe getuige in de zaak over de dood van Nicky Verstappen. Jos B. zou „belastende verklaringen” hebben afgelegd tegen hem. Dat bleek vrijdag tijdens de zitting, meldt persbureau ANP.

B. is vorig jaar door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor het ontvoeren, misbruiken en doden van Nicky. Zowel hij als E. verbleven een tijd op dezelfde afdeling in de penitentiaire inrichting in Vught. Daar zou hij met E., die in juni tot twintig jaar cel werd veroordeeld, gesproken hebben. Wat hij precies over de zaak-Verstappen gezegd heeft, is niet bekend. De 58-jarige Limburger is daar opnieuw over gehoord door de politie. B. ontkent dat hij met E. gesproken heeft, hij zei „nooit met wie dan ook inhoudelijk over de hoofdzaak te hebben gesproken, ook niet met de getuige”.

Nicky verdween in 1998 op 11-jarige leeftijd op zomerkamp op de Brunssummerheide. Hij werd later dood gevonden. Pas decennia later kwam na een dna-match Jos B. in beeld. Hij is in 2018 gearresteerd in Spanje. Tijdens zijn strafproces zei hij Nicky te hebben gevonden, maar hij heeft altijd ontkend betrokken te zijn geweest bij de dood van het kind. De rechtbank achtte niet bewezen dat de man opzettelijk Nicky had gedood.

Het hof in Den Bosch stond vrijdagochtend bij aanvang van de zitting stil bij de dood van Peter R. de Vries. De in juli doodgeschoten misdaadjournalist was woordvoerder, vertrouwenspersoon en vriend van de familie Verstappen. Zijn zoon Royce is vrijdag met de familie meegegaan naar de zitting. „Het hof is geschokt door het overlijden van Peter R. de Vries. Wij wensen de familie Verstappen en zijn zoon veel sterkte toe”, citeert ANP de voorzitter. Hij gaf aan dat het ongebruikelijk is dat het hof hier stil bij staat en benadrukte dat het betuigen van medeleven niets zegt over hun onafhankelijkheid in de zaak.