Luister naar je hart; je wordt er een rijker mens van

Toen ik een tiener was had ik heel wat ervaringen die leidden tot bepaalde overtuigingen en misvattingen. Als ik interviews gaf en zag dat mijn woorden in de krant verkeerd geïnterpreteerd waren, kon ik daar zeer teleurgesteld over zijn. Als ik op straat liep en er kwam een hond op me af, dan wilde ik meteen wegrennen. Ik voelde angst en zag alle honden als een gevaar. Jaren later had ik zelf honden.

Ik was jeugdspeler van Ajax toen tijdens een wedstrijd een van de vaders in zijn tong werd gestoken door een bij. Hij kon dagen niet praten door die opgezwollen tong. Ineens vond ik bijen en hun honing niet zo interessant en leuk meer. Later kwam ik erachter wat honing voor mijn gezondheid kon betekenen. Ergens voor openstaan in het leven is een keuze. Volg je hart en heb oor en oog voor wat je niet kent. De meest onverwachte plezierige momenten komen eruit voort. Nu geniet ik van allerlei soorten honing, ze hebben een vaste plek op mijn eettafel.

De clubs waar ik voor uitkwam hadden spelers die overal vandaan kwamen; Japan, Nigeria, Egypte, Brazilië, Kroatië en vele andere landen. Er waren nauwelijks overeenkomsten in de zeden en gewoonten van deze spelers. Veel trainers hadden dan ook zichtbaar moeite met die culturele verschillen. Sommige coaches leerden om te gaan met die diversiteit en maakten daar juist de kracht van de ploeg van. Anderen bleven helaas vastzitten in hun misconcepties. Het waren vooral de coaches die vanuit hun gevoel durfden te leiden die ik langer dan vijf jaar succesvol met dezelfde club en spelersgroep zag werken.

Bij de clubs waar ik succes had was er altijd een balans tussen het vermogen van de trainers om inclusiviteit te creëren en om te gaan met uiteenlopende culturen en karakters, en de wil van de spelers om zich aan te passen aan hun nieuwe omgeving. Het is soms moeilijk aan te voelen wat de juiste actie is om een speler die vanwege zijn cultuur anders denkt op dezelfde golflengte te brengen. Daar ligt het verschil tussen een gemiddelde coach en een topcoach. Overigens staat het eindresultaat op het veld los van de manier waarop een leider zijn team managet.

Wanneer we te veel in ons hoofd zitten, als het rationele de overhand neemt, kunnen we simpelweg minder in ons gevoel zitten. Hierdoor verliezen we veel van ons eigen potentieel en het potentieel om ons heen. Wanneer er bewust iets met dat gevoel wordt gedaan, is het makkelijker om je met mensen te verbinden. Zo zie je in een empathische omgeving dat spelers en coaches beter met elkaar communiceren en dat de rest van de groep daar in meegroeit. Veel leidinggevenden in de voetbalwereld en daarbuiten zullen dit vast herkennen.

Je hart laten spreken – het is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar hoe mooi kan het zijn als je naar je diepste gedachten durft te luisteren, naar hartslagen met profetische waarde.

Clarence Seedorf is oud-voetballer. Nu is hij ondernemer, filantroop en gastspreker.