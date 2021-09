Ik bracht Lucie van Roosmalen (6) naar de turnacademie in de sporthal van Wormer. Het was dat of naar de manege. Ik had paardrijles uit haar hoofd gepraat, maar vond ‘turnacademie’, met de recente geschiedenis in het achterhoofd, opeens een angstaanjagend woord. Voor hetzelfde geld werd ze ontdekt, van ons afgenomen en naar turntrainers op Papendal gebracht. Dan werd het ouderschap gereduceerd tot halen en brengen, ik wist niet of we daar al aan toe waren.

Ik ging tussen twee vaders en een moeder op de tribune zitten.

De ene vader speelde in een online casino, de ander zat wijdbeens te bellen dat hij nog niet toe was aan weer een relatie, en de moeder was druk met een baby.

De turnles werd gegeven door twee turnleidsters van begin twintig die de groep kleuters consequent en op dwingende toon aanspraken met ‘meiden’.

„Ik wil dat jullie tot het uiterste gaan, meiden!”

„Alles geven meiden!”

De angst voor ontdekking slonk snel.

De vrouw die de kantine beheerde kwam informeren of er tussen de mensen iemand zat die zin had in koffie uit de thermoskan, anders sloot ze de kantine. Ze had in al die jaren nog nooit een turnscout gezien.

Ook geen uitzonderlijk sporttalent trouwens.

„Daar is deze sporthal niet voor. Alles is bezigheidstherapie.”

De kantine ademde jaren tachtig. Ik was ineens terug in sporthal De Dumpel in Velp, waar we na het sporten een liter cola per kind dronken en leerden roken van de oudere leden van volleybalvereniging Savicto. Het waren niet per se slechte herinneringen.

Na het turnen riep een van de leidsters naar de tribune dat de ouders naar beneden mochten komen. Daar waren ook andere ouders druk bezig hun kroost schoenen en laarzen aan te trekken. Het leek alsof iedereen haast had.

De weeïge sporthalgeur kroop me tegemoet.

Lucie van Roosmalen kwam naar me toe, achter haar aan een van de turnleidsters. Ze gaf een brief, ik kon de contributie ook met QR-code betalen.

„Ze heeft goed gewerkt!”

Daarna: „En dat zeg ik niet tegen iedereen!”

Bij de zwemles hadden ze dat ook al een keer tegen haar gezegd.

‘Goed gewerkt’, is in ons gebied het hoogste.

