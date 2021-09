‘FIFA gaat vermeend racisme bij Hongarije-Engeland onderzoeken’

Wereldvoetbalbond FIFA gaat onderzoek doen naar mogelijk racistische uitlatingen tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd Hongarije-Engeland donderdagavond. Dat meldt de Britse omroep BBC vrijdag. Tijdens het duel, dat door Engeland met 4-0 werd gewonnen, zouden oerwoudgeluiden zijn gemaakt in de richting van de zwarte spelers Raheem Sterling en Jude Bellingham.

Hongarije moet vanwege discriminerend gedrag van voetbalfans tijdens het afgelopen EK de volgende twee UEFA-wedstrijden zonder toeschouwers afwerken. Het WK-kwalificatieduel is echter een FIFA-aangelegenheid, waardoor er donderdag alsnog duizend fans in de Puskás Aréna in Boedapest aanwezig waren. Die hoonden de Engelse spelers weg, toen het team voor de aftrap met een gebogen knie op het veld stonden - een teken dat bedoeld is om racisme in de sport aan te kaarten.

Raheem Sterling, spits van Manchester City, maakte het eerste doelpunt namens Engeland en werd tijdens het vieren van zijn doelpunt bekogeld met voorwerpen vanaf de tribune. De Britse voetbalbond FA riep kort na de wedstrijd al op tot een onderzoek naar het gedrag van de Hongaarse fans. Teamgenoot Jack Grealish sprak na het duel van „onacceptabele omstandigheden” in het stadion.

Engelse spelers hebben eerder al te maken gehad met racisme in stadions. Tijdens de EK-kwalificatieduels met Montenegro en Bulgarije in 2019 klonken racistische spreekkoren op de tribune. Tijdens dat laatste duel zouden Bulgaarse supporters de Hitlergroet hebben gebracht. Vier fans werden na afloop opgepakt en het Bulgaarse nationale elftal moest het een wedstrijd zonder steun van supporters doen. Voorafgaand aan het duel met Bulgarije had aanvoerder Harry Kane nog gezegd dat het team van het veld zou lopen.