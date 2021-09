Een speciale reden om dit jaar naar Expeditie Robinson te kijken: Stefano Keizers

Het hoogtepunt van een kinderfeestje vond ik altijd het moment waarop ik op een stoel sprong en met gedragen stem de spelregels van paaltjesvoetbal of ezeltje prik uiteenzette, terwijl ik door een schare kleuters werd aangekeken of ik God was. Zo zal presentator Nicolette Kluijver zich ook wel voelen, denk ik altijd als ik langs Expeditie Robinson zap, de RTL-realityshow die de voortzetting is van het kinderfeestje met andere middelen.

Dit jaar is er sprake van verschillende partijtjes. Niet alleen bivakkeren er deelnemers in een Kamp Noord en een Kamp Zuid op een onbewoond eiland, maar er is ook nog een Eiland der Afvallers. Aldaar geen fusie met een dieetshow, maar een herkansing voor aspirant-overlevers die in eerdere seizoenen voortijdig zijn gesneefd. Zij zijn de kinderen die niet voor het echte festijn zijn uitgenodigd, maar die als ze zich braaf gedragen aan het eind misschien nog een stukje cake mogen komen halen.

Nu is er dit jaar een speciale reden om naar Expeditie Robinson te kijken: Stefano Keizers. Want hoe doet een genie het met een twintigtal niet zo heel erg bekende Nederlanders op een Kroatisch eiland? Zondag, in de eerste aflevering, kreeg de Keizerskijker waar voor zijn geld. Hij signaleerde een overvloed aan „hipsterkleuren” aan de kust en noemde ze voor de zekerheid ook allemaal op: „Lila, paars, roze, blauw, groen.”

Keizers’ verhaal over de eerste opdracht, waarbij hij verslag deed van zijn moeilijkheden bij het stoken van een vuurtje dat een touw door moest branden zodat hij zich kon bevrijden van de reptielenkenner met wie hij nog een cijferpuzzel moest oplossen, was stellig spannender dan het spel zelf. Al eerder had hij verklaard: „Ik had mij voorgenomen niet te gaan panikeren. Maar toen: totale paniek! Ik was volledig in de war.” En dat uit de mond van een man die nooit overdrijft.

Rondom Keizers speelden zich kleine tragedies af bij het kiezen van spelpartners – geen kinderfeestje kan zonder. Het precieze keuzesysteem doet er niet veel toe, er is altijd iemand de dupe. Dat bleek Boer zoekt vrouw-boer Annemiek, die in dat programma al ver voor de finish alle boerminnende mannen had heengezonden; er zat niks bij. Uitgerekend zij werd zondag aan het eind van de rit opgescheept met iemand over wie ze net iets onaardigs had gezegd: Powned-bekendheid Dennis Schouten. „Altijd de verkeerde kerel”, hoorde je haar denken.

Donderdag moesten we het in de tweede aflevering zonder Keizers stellen: alle actie speelde zich af op het Eiland der Afvallers, alwaar Rob Geus van het verdwenen SBS-programma De Smaakpolitie een pijnlijke rit langs zijn Robinsontrauma’s maakte. Hij werd in 2019 uitgeschakeld na een val van een evenwichtsbalk en wat hadden de wrede programmamakers in 2021 voor hem in petto? Een balkoefening. Het onvermijdelijke gebeurde: vlak voor de kust van het Eiland der Afvallers viel Rob als eerste van zijn balk.

Rob Geus maakt zoute Risotto

Daarmee hing zijn overleven aan een zijden draad. Om dan in elk geval zijn sociale kapitaal te vergroten, ontfermde hij zich over de avondmaaltijd. Hij kon wel risotto maken van, zo was overeengekomen „een klein handje” rijst per persoon. Helaas heeft Rob geen kleine handen en leken er zelfs enkele kostbare korrels tussen de Kroatische keien weg te glijden. „Het is hier geen bruiloft,” hoonde model Loiza Lamers.

Zelfs daarmee was Robs gifbeker nog niet leeg, want het door hem gevolgde recept van risotto met zeekraal, gegaard in zeewater, bleek zo zout als de Adriatische Zee. Van ellende kleurde het gezicht van de voormalige Smaakpolitie-coryfee van lila naar paars en roze en bijna groen – zijn ouders komen hem vast gauw ophalen.

Nieuwsbrief NRC Kijktips Wat moet je deze week kijken? Tips voor boeiende programma’s, series en films Inschrijven