Dodental nasleep orkaan Ida in VS loopt op tot zeker 43

Aan de oostkust van de Verenigde Staten zijn zeker 43 doden gevallen door de nasleep van orkaan Ida. De uitlopers van de orkaan die eerder in de week in de zuidelijke staat Louisiana aan land kwam, zorgde voor uitzonderlijk hevige neerslag, tornado’s en grote overstromingen.

Het noodweer teisterde de vier oostelijk gelegen staten New Jersey, New York, Pennsylvania en Connecticut. Meer dan 150.000 woningen zitten nog zonder stroom. De noodtoestand blijft van kracht terwijl de autoriteiten de schade opnemen. Een 2-jarig jongetje is voor zover bekend het jongste slachtoffer, het oudste slachtoffer in New York is een 86-jarige vrouw.

Volgelopen kelderappartementen

Hoewel de orkaan, die vorige week met windstoten tot 241 kilometer per uur aan land kwam in Louisiana, in kracht is afgenomen, veroorzaakt de hevige regenval ernstige problemen. In de stad New York kwamen elf mensen om het leven nadat hun appartementen in de kelders van gebouwen volstroomden. Anderen verdronken doordat ze vast kwamen te zitten in hun auto’s tijdens de overstromingen. De stortvloed veranderde straten en metroperrons in rivieren. In New York werden honderden mensen geëvacueerd uit treinen en metro’s.

President Joe Biden heeft steun toegezegd en hij prees de ‘heldhaftige’ brandweer van New York voor het redden van mensen uit ondergelopen metrostations. Hij zei dat het noodweer het bewijs is dat „de klimaatcrisis hier is”, en noemde het „een van de grote uitdagingen van onze tijd”.