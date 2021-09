ABBA is terug van nooit weggeweest met onweerstaanbare meezingers

Ze klinken onmiskenbaar als ABBA, de twee nieuwe nummers die de Zweedse groep donderdag liet verschijnen. Tussen dit nieuwe werk en de laatst verschenen muziek van de band gingen veertig jaar voorbij. Het is opvallend hoe makkelijk Agnetha Fältskog (71), Anni-Frid Lyngstad (75), Benny Andersson (74) en Björn Ulvaeus (76) na die tijd de draad weer oppakken van de muziek waarmee ze in de jaren zeventig van de vorige eeuw een van de grootste popgroepen ter wereld werden.

Benny Andersson kondigde het in 2017 al aan: ABBA zal niet meer zelf op tournee gaan, maar stuurt ‘avatars’ (hologrammen) het podium op, waardoor het er tijdens de concerten uit zal zien alsof de jonge Agnetha, Björn, Benny en Anni-Frid (de voorletters vormen de groepsnaam) weer in actie komen. „Terwijl jullie naar me kijken, laat ik thuis de hond uit,” grapte Benny. „Het is de enige kans om mij ooit nog op plateauzolen te zien optreden.”

‘I Still Have Faith in You’:



Een geheel nieuw album van ABBA verschijnt 5 november. De titel wordt Voyage, de releasedatum is precies veertig jaar na het laatste ABBA-album The Visitors. In mei volgend jaar volgen er dan optredens in Londen, waarvoor een speciale arena wordt gebouwd in het Queen Elizabeth Olympic Park.

Oorwurm als vanouds

Hoe klinken de nieuwe liedjes? Het gedragen ‘I Still Have Faith in You’ herinnert aan gouden ABBA-ballades als ‘Thank You for the Music’, met een openingsregel die zich direct als een oorwurm in het geheugen nestelt. Na twee minuten krijgt de melodie er een fraaie wending bij: „Do I have it in me?”. Dat doet onmiddellijk denken aan het „I believe in music” uit ‘I Have a Dream’ (1979).

Opvallend is dat de harde Zweedse es-klank bij Frida en Agnetha in de tussentijd alleen maar geprononceerder is geworden. De stemmen klinken misschien wat zwakker dan voorheen, maar bij de tekstregel „New spirit has arrived” barst een crescendo los waarbij de vocalen moeiteloos opgaan in een grootse popsound. Dit is ABBA op zijn meest bombastisch, als voorschot op het meezingfestijn dat de avatars (Abbatars zelfs) in mei volgend jaar zullen ontketenen. ‘I Still Have Faith in You’ brengt bovendien een geruststellende boodschap voor iedereen die ouder is geworden: „We have a story and it survived.”

‘Don’t Shut Me Down’:



Vrolijk reggaeritme

Het tweede nu al uitgebrachte liedje, ‘Don’t Shut Me Down’, herinnert door de verhalende opbouw aan ‘The Day Before You Came’ (1981). Agnetha klinkt hier doorleefder dan toen in een tekst over verloren liefde die opnieuw oplaait: „I’m fired up, I’m hot, don’t shut me down”. Na veertig seconden begint een vrolijk reggaeritme, dat het nummer optilt naar de kermismuziek waarin ABBA altijd al excelleerde – van ‘Waterloo’ tot ‘Gimme Gimme Gimme’.

‘Don’t Shut Me Down’ is een liedje over nieuwe kansen: „Once these rooms were witness to our love / my tantrums and frustrations.” Maar de tijd is voortgeschreden; kunnen ze het misschien toch nog één keer proberen? Ook ‘Don’t Shut Me Down’ eindigt als onweerstaanbare meezinger, voordat het tempo wordt teruggebracht voor een open einde: “I have learned to cope / and love and hope is why I am here now”.

ABBA is terug, met muziek die zo vertrouwd klinkt dat het lijkt alsof ze nooit zijn weggeweest.

